UnRossoAllaViolenza – La Lega Serie A e WeWorld Onlus di nuovo insieme contro la

Fonte : sportfair

(Di martedì 19 novembre 2019) Sabato, domenica e lunedì laA TIM in campo per dare un cartellino rosso alla violenza sulle donne LaA erinnovano il proprio impegno nella difesa dei diritti delle donne eogni forma di sopruso verso l’universo femminile presentando, in vista della Giornata Internazionalela violenza sulle donne, la terza edizione della campagna di sensibilizzazione nazionale. In Italia e nel Mondo una donna su tre è vittima di violenza. La situazione è drammatica e ancor più grave è il fatto che agli abusi ci si abitua, fino a credere che siano la normalità. La violenza è subdola e silenziosa e non è facile vederla. “Siamo in prima linea per accrescere la consapevolezza nell’opinione pubblica di un fenomeno drammatico e inaccettabile. La campagna che abbiamo ideato tre anni fa serve proprio per porre sotto i riflettori questo ...

400 Bad Request

Bad Request

Your browser sent a request that this server could not understand.