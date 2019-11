Tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria volano parole grosse dalla D’Urso

Vittorio Feltri contro Ilaria Cucchi : "La droga fa bene? Folle Trascinare Salvini in tribunale" : "La sorella di Stefano Cucchi ha querelato Matteo Salvini perché questi ha detto che la droga fa male. Se il tribunale lo condannasse vorrebbe dire che gli stupefacenti fanno un sacco bene. Cose folli". Lo scrive Vittorio Feltri su Twitter commentando la decisione di Ilaria Cucchi di querelare Salvi

Live Non è la D'Urso - scontro Tra Vittorio Sgarbi e Vladimir Luxuria : Vittorio Sgarbi e Vittorio Feltri sono stati protagonisti del "fuoco incrociato" delle cinque sfere, cinque donne presenti in studio pronte a confrontarsi con loro. "Ho molta paura" ha ammesso, sorridendo, la conduttrice, prima di farli entrare in scena, per la diretta di Live Non è la D'Urso.Cinque donne "sferate" pronte a prenotarsi per parlare con i due. Vladimir Luxuria e Alda D'Eusanio sono state le prima a girarsi. Inizialmente la ...

Un posto al sole - Trama 20 novembre : Alex rifiuta il bacio di Vittorio : Un posto al sole procede con le puntate di cui sono protagonisti gli abitanti di Posillipo. A Palazzo Palladini sono giorni molto importanti per i sentimenti: nella puntata di mercoledì 20 novembre, infatti, Vittorio proverà a baciare Alex, ma sarà rifiutato. Carla riuscirà finalmente a incontrare Mia, mentre Roberto vorrà affrontare l'avvocato Alberto Palladini. Anticipazioni Un posto al sole, mercoledì 20 novembre: Vittorio prova a baciare ...

Upas Trame al 29 novembre : Vittorio ricorre a una star musicale per riconquistare Alex : Nei prossimi episodi di Un posto al sole ci sarà spazio per una storyline dai toni molto leggeri di cui sarà protagonista Vittorio Del Bue. Il ragazzo, dopo avere confessato il suo tradimento, inizierà una corte serratissima alla sua adorata Alex per ottenerne il perdono, in quella che sembrerà un'impresa decisamente ardua. In effetti i risultati non saranno propriamente dei migliori, ma un incontro fortuito in radio con un famoso cantante ...

Upas - Trame al 29 novembre : Diego indaga sull'incidente di Aldo - Vittorio rivuole Alex : Nuovo spazio dedicato alle notizie su Un posto al sole, la soap opera più longeva della tv italiana. Le trame delle puntate trasmesse dal 25 al 29 novembre su Rai 3 rivelano che Diego Giordano vorrà dimostrare la sua innocenza, tanto da indagare sull'incidente accaduto ad Aldo Leone. Vittorio Del Bue, invece, cercherà di riconquistare Alex Parisi dopo averla tradita con Anita. Un posto al sole, puntate 25-29 novembre: Diego ha ricordi ...

Vittorio Feltri - la letterina a Greta Thunberg e gretini : "Ambientalisti da sTrapazzo - prendetene atto" : Ormai gli ambientalisti spopolano. La moda ecologista dilaga in ogni strato sociale e non c' è verso di arginarla. Rassegniamoci a subirne le conseguenze devastanti. Ma ci sia almeno consentito di opporre al catastrofismo imperante alcune considerazioni basate sulla osservazione della realtà. Il sur

Il Paradiso delle signore - Trame di novembre : Marta scopre di essere incinta di Vittorio : L'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle signore prosegue con grande successo su Rai 1 e possiamo anticiparvi che, nel corso delle prossime puntate in onda durante il mese di novembre, avremo modo di vedere nuovi entusiasmanti colpi di scena che renderanno le trame ancora più avvincenti. Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni ufficiali rivelano che la bella Marta scoprirà di essere in dolce attesa del suo bambino, mentre Nicoletta ...

LIVE Dinamo Sassari-STrasburgo - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : 90-67 - sardi vittoriosi senza nessuna difficoltà : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Termina qui la nostra DIRETTA LIVE. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di serata! TOP SCORER – SASSARI: Jerrells 14; STRASBURGO: York 21 VINCE SASSARI! Nettissimo il 90-67 con cui la Dinamo porta a casa la quarta vittoria in questa Champions League 90-67 Altra tripla di Inglis 90-64 JACK DEVECCHI! Eccola, la tripla che tutto il PalaSerradimigni aspettava! 87-64 ...

Un posto al sole - Trame dal 18 al 22 novembre : Alex respinge Vittorio : Le anticipazioni di Un posto al sole della settimana da lunedì 18 a venerdì 22 novembre riportano avvincenti colpi di scena. Nelle prossime puntate si tornerà a parlare di Carla. L'attenzione sarà incentrata anche su Diego e Aldo. Il primo sarà fortemente scosso dal duro giudizio degli internauti mentre il secondo finalmente lascerà l'ospedale. Vittorio, invece, si riavvicinerà ad Alex ma la ragazza lo respingerà. Infine, Roberto Ferri si ...

Vittorio Sgarbi si sconTra con la D'Urso a Live : 'Indemoniata - sarai scomunicata' : La nuova puntata di Live-Non è la D'Urso è iniziata con un dibattito inerente ad un fatto di cronaca che è stato diffuso su tutti i giornali: "Due suore rimaste incinte in Sicilia". Gli ospiti in studio Vladimir Luxuria, Paolo Brosio, Flavia Vento, Serena Grandi e, in collegamento, Vittorio Sgarbi e Suor Paola hanno espresso la loro sull'argomento in auge in questi ultimi giorni. E propio la delicatezza di alcune questioni che riguardano la ...

Vittorio Feltri e i militari feriti - lo sfogo : "Se ne fott*** della democrazia - si ammazzino Tra loro" : In Iraq è successo un fatto grave: in un attentato cinque militari italiani sono stati feriti, tre dei quali gravemente, e ci auguriamo che se la cavino. L' incidente in sé non stupisce, visto che in quel Paese barbarico non si fa altro che sparare da anni contro chi si illude di portarvi la civiliz

Vittorio Feltri a L'aria che tira punta il dito contro i magisTrati : "Ex Ilva - neppure una sentenza" : Tiene banco la questione dell'Ex Ilva, non potrebbe essere altrimenti. Siamo negli studi de L'aria che tira, su La7, dove la conduttrice Myrta Merlino sottolinea come "il governo italiano si è fatto fregare. La strategia di Arcelor Mittal è molto precisa, stanno disattendo un accordo e un contratto

Vittorio Feltri sull'avanzata di destre e sovranismo : "Perché la sinisTra sta morendo" : Il voto in Spagna, il quarto in quattro anni, segna soprattutto l'avanzata dell'ultra-destra sovranista di Vox. Un botto clamoroso. Un trend che però è globale. La destra sovranista o affine al sovranismo avanza ovunque: dall'Italia alla Germania, dagli Stati Uniti al Sudamerica. E una sintesi relat

Il Paradiso delle Signore - Trame al 15 novembre : Vittorio crede che Marta sia incinta : Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, delle puntate saranno trasmesse dal 11 al 15 novembre su Rai 1, annunciano nuovi colpi di scena. In particolare, Vittorio Conti crederà che Marta Guarnieri sia in attesa di un figlio dopo uno svenimento. Cesare Diamante, invece, impedirà la fuga di Nicoletta Cattaneo e Riccardo. Il Paradiso delle Signore, puntate 11-15 novembre: Riccardo vuole fuggire con Nicoletta Si prospetta una settimana ricca ...