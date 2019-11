Sono finiti i lavori di costruzione dello stadio che ospiterà gli eventi principali delle

Terremoto in Rai : gli account dei vertici Sono finiti nel mirino degli hacker : Lo scorso aprile la Rai sarebbe sarebbe stata oggetto di un tentativo di frode informatica da parte di ignoti. Secondo quanto riportato dall'agenzia Adnkronos, l'episodio è stato subito denunciato alle autorità competenti. Le stesse fonti, parlando della violazione dell'account del conduttore di Report, Sigrfido Ranucci, assicurano che tutto è stato risolto e che adesso la Rai è protetta, ma non è ancora chiaro cosa si intenda con il termine ...

Sondaggio Tecnè - comunque vada i Cinque Stelle Sono finiti : Emilia Romagna - al massimo 7% : comunque vada per i Cinque Stelle è la fine. Ad ammettere il declino imminente del Movimento fondato da Beppe Grillo è Tecnè che per Quarta Repubblica presenta le previsioni delle Regionali in Emilia-Romagna. Numeri che, a prescindere dai tre diversi scenari, si dimostrano tragici per i grillini. Se

ANNA GALIENA/ "John e Philippe Langlet? I miei matrimoni Sono finiti perché..." : ANNA GALIENA a Vieni da me rivela: "John e Philippe Langlet? I miei matrimoni sono finiti perché...". E poi parla del suo rapporto con i social rivelando...

Irriconoscibile - l’attrice Evangeline Lilly si rasa in diretta e lascia i fan senza parole : “Dove Sono finiti i tuoi capelli?” : Un video su Instagram che mostra come, con forbici e macchinetta, si è rasata i capelli. Poi la foto, sempre sul social delle foto, sorridente e la didascalia: “Ciao mondo, oggi è una bellissima giornata”. Chi se la ricorda in ”Lost”, ha fatto fatica a riconoscere l’attrice Evangeline Lilly (Kate Austen era il suo personaggio nella seguitissima serie tv) in versione ”Soldato Jane”. l’attrice 40enne, che ora conosciamo bene come Wasp III, la ...

Elezioni Umbria - Zingaretti contro Salvini : “Si vergogni - ci fa la morale ma non ci ha detto dove Sono finiti i 49 milioni di euro” : “Matteo Salvini si vergogni, fa la morale a noi ma non dice dove sono finiti i 49 milioni di euro“. A dirlo, dal palco di Spoleto in vista delle Elezioni regionali in Umbria, il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, che attacca il segretario della Lega. L'articolo Elezioni Umbria, Zingaretti contro Salvini: “Si vergogni, ci fa la morale ma non ci ha detto dove sono finiti i 49 milioni di euro” proviene da Il Fatto ...

Avevano organizzato un "Policlinic party" e Sono finiti in ospedale in coma etilico : Sofia Dinolfo Centinaia le bottiglie di alcol consumate in una discoteca di Messina, doveva essere una festa senza limiti, poi è intervenuta la polizia che ha interrotto tutto, molti i giovani ricoverati in ospedale in coma etilico Notte brava quella appena trascorsa a Messina per un gruppo di giovani che Avevano organizzato una serata a base di alcol all’interno di una discoteca. “Policlinic party” il nome che i ragazzi Avevano dato ...

Terremoto e ricostruzione : in arrivo il decreto legge - ma dove Sono finiti i miliardi stanziati? : “Confido che già lunedì potremo avere un decreto legge sul Terremoto che possa completare il piano di interventi per le comunità che hanno subito gli effetti del Terremoto“. E’ quanto dichiarato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte, a Bruxelles per il Consiglio Europeo. “La manovra è stata approvata salvo intese. Sicuramente ci sono ancora degli aspetti su cui possiamo ragionare. Lunedì è previsto un Consiglio dei ...

Halloween si avvicina : dove Sono finiti i film horror comici al giorno d’oggi? : Siamo arrivati, anche quest’anno, al periodo di Halloween e tra zucche e lanterne che addobbano le nostre città sicuramente già pensiamo a cosa fare la sera del 31 Ottobre. Probabile che una persona del tuo gruppo di amici penserà di andare al cinema a vedere un bel film horror, oppure di rimanere a casa con un dvd e qualche schifezza da mangiare. Immaginate che in quel preciso momento una persona vi chiami al telefono chiedendovi quale ...

Michael Stipe - fotografo a suon di musica : "Ma ormai i Rem Sono finiti per sempre" - : Paolo Giordano Ha presentato a Roma il suo libro: "C'è un omaggio a Federico Fellini" Dopotutto Michael Stipe è una rockstar a modo suo. Dopo aver goduto del successo mondiale, si è stancato e ha sciolto la sua band, I Rem, che nel frattempo avevano venduto 85 milioni di dischi e rifatto i connotati dell'indie rock. Adesso è un artista, anzi un fotografo che fa canzoni e ieri al Maxxi di Roma ha presentato, di fianco a Giovanna ...