Non è finita la battaglia contro il tumore di Carolyn Smith

Lettera alle donne comuni. La lotta contro il maschilismo Non è finita : Ogni anno scrivo una Lettera aperta al Nostro Legislatore. Una Lettera aperta perché non è mia intenzione concluderla in maniera esplicita ma solo stimolare la riflessione e far venire dei dubbi a chi ha solo convinzioni. Quando questo dubbio riguarda i diritti delle donne la riflessione va oltre un semplice dubbio e si protrae per un tempo illimitato e verso soggetti non definiti o definibili.Questa non sarà né la ...

Al Politecnico di Hong Kong Non è finita : Dopo tre giorni di violenti scontri e arresti ci sono ancora quasi 200 persone barricate nell'università circondata dalla polizia

Dal proprio futuro fino a… Ronaldo - Platini allo scoperto : “io vittima di un complotto - ma la vita Non è finita” : L’ex presidente dell’UEFA ha presentato il libro ‘Il Re a nudo’, sfruttando l’occasione per togliersi qualche sassolino dalla scarpa Michel Platini non smette di sfogare la sua amarezza per quanto accadutogli negli ultimi anni, trascorsi a difendersi dall’accusa di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali del 2022 al Qatar. AFP/LaPresse L’ex presidente dell’UEFA ha presentato il libro ...

MALTEMPO Non è finita - in arrivo altra PIOGGIA - NEVE E VENTO : Roma - La profonda ferita depressionaria che dal nord Atlantico si estende fino al Mediterraneo centrale non si rimarginerà a breve, all'inizio della nuova settimana un nuovo impulso freddo rinvigorirà la bassa pressione che ha portato MALTEMPO nel weekend e riproporrà su buona parte della Penisola, piogge, temporali, nevicate in montagna e venti forti. Nella giornata di lunedì il coinvolgimento maggiore sarà per le ...

Jorge Lorenzo scende dalla moto : «È finita - Non correrò più» : Jorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAJorge Lorenzo SI RITIRAUn campione lo sa. Intuisce il momento, coglie per primo ...

Venezia - l'emergenza Non è finita : in arrivo nuove ondate. Polemiche per l'opera Mose che Non c'è : Il maltempo porterà nei prossimi giorni nuovi picchi di acqua alta. Il premier Conte: oggi il Consiglio dei ministri decreterà lo stato di emergenza

Venezia - danni per milioni di euro. E Non è finita : Acqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua alta a VeneziaAcqua ...

Previsioni meteo : Non e' finita - al centro-nord maltempo ancora piu' forte in arrivo : Neanche il tempo di tirare il fiato per l'attenuazione del ciclone mediterraneo che ha causato danni ingenti su vasta scala, soprattutto al centro-sud, che una nuova ondata di maltempo si appresta a...

ATP Finals – Non è ancora finita per Berrettini - ecco le combinazioni che gli regalerebbero la semifinale : Nonostante la sconfitta con Djokovic e Federer, il tennista azzurro ha ancora una piccola possibilità di qualificarsi alle semifinali delle ATP Finals Due partite e due sconfitte per Matteo Berrettini alla prima partecipazione alle ATP Finals, in corso di svolgimento alla O2 Arena di Londra. AFP/LaPresse Dopo aver ceduto a Djokovic all’esordio, l’azzurro non ha avuto scampo nemmeno contro Federer, riuscito ad imporsi in due set ...

Taylor Mega - perché è finita con Giorgia Caldarulo : “Non ha retto…” : Giorgia Caldarulo e Taylor Mega: ecco perchè è finita tra loro Taylor Mega ha rilasciato una lunga intervista sull’ultimo numero del settimanale Diva e Donna. E in questa occasione la ragazza ha parlato della sua vita personale, dei suoi progetti futuri e anche del suo nuovo calendario fatto per beneficienza. Il giornalista del magazine edito da Cairo Editore ha poi chiesto a Taylor Mega della sua ultima fiamma Giorgia Caldarulo, con la ...

“È finita malissimo”. Eva Henger e Lucas Peracchi a Live Non è la D’Urso. Nessuno se lo aspettava : Il tanto atteso confronto tra Eva Henger e Lucas Peracchi c’è stato e non è finito per niente bene. Tutto è andato in onda, naturalmente, di fronte alle telecamere di Live-Non è la D’Urso. In realtà ad entrare per prima in ascensore è stata Mercedesz, che ha cercato di chiarirsi con la madre dopo settimane di ripicche e frecciatine a mezzo stampa. Appena Mercedesz è entrata nella cabina adibita all’ascensore del programma Eva è corsa ad ...

Il ministro Amendola avverte gli alleati : la pazienza del Pd Non è infinita : "È compito come sempre del Parlamento modificare e migliorare le norme ma è alquanto fuori luogo che ogni vertice della maggioranza si conclude con l'accordo e subito dopo parte una batteria di tweet e distinguo. Il Pd offre soluzioni ad ogni ostacolo ma la pazienza non è infinita. E dopo questo governo è evidente che non è possibile, in questa legislatura, nessun altro esperimento". È l'avvertimento che il ministro per gli Affari europei Enzo ...

De Ligt a Dazn : “La palla mi è finita sul braccio vicino al corpo - Non è rigore” : Ancora un tocco di mani in area, ancora lui, De Ligt. La fotocopia o quasi dell’episodio di Lecce. Ma questa non viene fischiato il rigore contro la Juventus. Il difensore della Juve spiega, ai microfoni di Dazn: “No, non ho avuto paura che fischiassero il rigore, se io sono con le braccia strette vicino al corpo non è rigore, così dicono le regole. La palla è venuta da me, mi ha colpito. Ma io avevo le braccia lungo il corpo, non ...

Ivana Spagna a Storie Italiane : "La mia storia d'amore è finita - perché Non potevo dare un figlio al mio uomo" : Lei 64 anni, lui 46: una differenza d'età che ha segnato la fine della loro relazione. Un grande amore, seppur durato pochi mesi, raccontato da Ivana Spagna a Storie Italiane: “Ho avuto una storia d’amore con un uomo più giovane di 18 anni. È successo pochissimo tempo fa, un anno fa circa: mi sono