Migranti | la nave Ocean Viking soccorre un gommone in difficoltà | salvate 94 persone

Malta - 3 Migranti in carcere da 7 mesi : accusati di aver dirottato una nave per non tornare in Libia : Sono un ivoriano di 15 anni e due guineani di 16 e 19 anni i tre adolescenti che lo scorso marzo sono stati arrestati a Malta dopo aver dirottato la nave che li aveva soccorsi, il mercantile El Hibu, affinché non facesse ritorno in Libia, dove li attendevano violenza e sopprusi. Oggi dovrebbe continuare l'udienza: Amnesty International si è detta preoccupata per quanto riguarda la gravità delle accuse formulate nei confronti dei tre ...

Gli 88 Migranti a bordo della nave Alan Kurdi sono sbarcati a Taranto questa mattina : Gli 88 migranti soccorsi nel Mediterraneo dalla nave Alan Kurdi della ong Sea Eye sono sbarcati questa mattina a Taranto, in Puglia. La nave era stata otto giorni in attesa che le fosse comunicato un porto sicuro in cui attraccare,

Pozzallo - in porto nave con 151 Migranti : 11.55 "E' tutto pronto, la situazione è sotto controllo e ci auguriamo che non vi siano particolari problemi di salute". Lo afferma il sindaco, Roberto Ammatuna Al porto della cittadina del Ragusano è approdata la nave Asso 30 che ha salvato un gruppo di migranti in difficoltà dopo la fuga dalla Libia. Sono 134uomini, 13 donne e 4 minori. Attivata la macchina dell'accoglienza deo profughi.

Arrivata a Taranto con 88 Migranti a bordo la nave Alan Kurdi : Mauro Indelicato La nave Alan Kurdi, dell'ong tedesca Sea Eye, è approdata intorno alle 8:30 a Taranto: a bordo 88 migranti, l'arrivo nella città pugliese dopo il via libera di ieri del governo È Arrivata poco dopo le 8:30 la nave Alan Kurdi dell’Ong tedesca Sea Eye, con a bordo 88 migranti soccorsi la settimana scorsa a largo della Libia. Il porto scelto è stato ancora una volta quello di Taranto, uno scalo indicato già in ...

Migranti arrivati a Taranto - la nave Alan Kurdi in porto : La nave Alan Kurdi è arrivata al porto di Taranto. L'imbarcazione è attraccata e sono iniziate le operazioni di sbarco degli 88 Migranti tratti in salvo nei giorni scorsi. Allo sbarco al molo San Cataldo partecipano gli operatori dell'hub, Comune, Asl, Forze di polizia, Marina militare, Autorità marittima e portuale, Guardia Costiera, 118, Croce Rossa Italiana e volontari. Già da due giorni il Viminale ha reso noto la procedura di ricollocazione ...

Migranti - Alarm Phone : «Duecento salvati a bordo della nave italiana Asso Trenta» : Nuovo salvataggio di Migranti nel Mediterraneo, a largo delle coste italiane. A rivelarlo è Alarm Phone, il servizio telefonico dedicato ai Migranti in difficoltà in mare, che su...

Nave Alan Kurdi sbarcherà a Taranto. Migranti ricollocati in 5 Paesi : È stato indicato nel porto di Taranto il luogo di sbarco per gli 88 Migranti a bordo della Alan Kurdi che nella giornata di venerdì ha sfidato il divieto ed è entrata nelle acque territoriali italiane dove è rimasta in attesa dell'assegnazione del porto. Il Viminale in tarda serata ha reso noto che si è conclusa la procedura di ricollocazione dei Migranti presenti sull'imbarcazione, attivata sulla base del pre-accordo raggiunto nel corso del ...

Migranti - la nave Alan Kurdi entra in acque italiane : «Non ci è stato assegnato un porto sicuro» : «Proprio ora siamo entrati in acque territoriali italiane per cercare riparo dal vento e dalle onde». Lo annuncia la Sea Eye, la ong a bordo della Alan Kurdi. «Nonostante la...