La procura di Agrigento ha iscritto Matteo Salvini nel registro degli indagati per il

Open Arms - Salvini di nuovo indagato dalla procura di Agrigento : Il leader della Lega Matteo Salvini è di nuovo indagato dalla Procura di Agrigento . Lo riporta Repubblica, secondo cui l’ex ministro dell’Interno è stato iscritto nel registro degli indagati con l’ipotesi di sequestro di persona e omissione d'atti d'ufficio in relazione al caso della Open Arms , la nave della Ong spagnola rimasta quasi venti giorni al largo di Lampedusa senza il permesso di sbarcare gli oltre 140 migranti che aveva soccorso. Il ...

Nel carcere di Agrigento si denunciano violenze sui detenuti : la procura apre un'inchiesta : Sofia Dinolfo Le testimonianze emergono da un documento redatto da una delegazione del partito Radicale che ha eseguito una visita nella struttura a fine estate Piovono polemiche sul carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento . Da un’ispezione condotta a fine estate da una delegazione del partito Radicale e dall’Osservatorio carceri delle camere penali emergerebbe una situazione drammatica su più fronti. Non solo problemi di carattere ...

Migranti : naufragio Lampedusa - procura Agrigento apre inchiesta (2) : (AdnKronos) – La Procura di Agrigento ha aperto l’ inchiesta per naufragio , al momento contro ignoti. Il Procura tore Luigi Patronaggio, che coordina l’indagine, ha inviato Lampedusa un sostituto che seguirà da vicino l’evolversi della situazione. Al momento sono due i corpi ritrovati e altri due individuati. Ma si temono numerose vittime. L'articolo Migranti : naufragio Lampedusa , Procura Agrigento apre inchiesta (2) ...

Migranti - procuratore di Agrigento Vella : In Libia meno partenze - ma più torture : Lo abbiamo intercettato di ritorno da un incontro all'Onu dove ha illustrato l'esperienza della procura di Agrigento in materia di contrasto ai trafficanti di esseri umani. Il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella, titolare - con il capo dell'ufficio Luigi Patronaggio - di delicate inchieste su sbarchi e traffico di Migranti, senza entrare nel merito dei contenuti di quei fascicoli coperti da riserbo - come quello che ipotizza il ...