La Pecora Elettrica ha bisogno di sostegno | soprattutto quando si spegneranno i riflettori

Cena a sorpresa tra Conte e gestori ‘Pecora Elettrica’ e ‘Baraka bistrot’ : Roma – Visita a sorpresa di Giuseppe Conte ieri sera a Centocelle. Sugli incendi dolosi che hanno colpito diversi locali nelle scorse settimane scende in campo il presidente del Consiglio. Conte ha radunato attorno ad un tavolo i proprietari de ‘La Pecora elettrica’ e del ‘Baraka bistrot’, distrutti da alcuni roghi nelle scorse settimane in via delle Palme e in via dei Ciclamini, su cui indaga la Procura. Una Cena ...

Rogo a Centocelle. Il "Baraka Bistrot" - aveva dato solidarietà a "La Pecora elettrica" : Altro incendio di un locale a Centocelle dove alcuni giorni fa un Rogo aveva distrutto la libreria antifascista ‘La Pecora elettrica’, già data alle fiamme mesi fa. Ad andare a fuoco il Baraka Bistrot in via dei Ciclamini. Dai primi accertamenti l’atto potrebbe essere doloso: la serranda è stata divelta e ci sono tracce di liquido infiammabile. Sul posto polizia e carabinieri. Con questo sono quattro i locali ...

Roma - rogo al Baraka Bistrot - aveva dato solidarietà alla "Pecora elettrica" : E' il terzo locale distrutto dalle fiamme a Centocelle, i carabinieri sul posto: si ipotizza il dolo. Il Bistrot è uno dei primi ritrovi notturni ad essere stato aperto in zona e si trova a poca distanza dallo storico centro sociale Forte Prenestino

Centocelle - a fuoco un altro locale : aveva espresso solidarietà alla Pecora elettrica : Centocelle brucia ancora. Un altro locale è andato a fuoco, a pochi passi dalla libreria antifascista La Pecora elettrica distrutta da un rogo il 6 novembre, alla vigilia della riapertura dopo i lavori per un precedente incendio. Ad essere incendiato è stato il Baraka Bistrot in via dei Ciclamini, i cui arredi interni sono andati distrutti, mentre la palazzina in cui si trova il locale non sembra aver riportato danni strutturali, ma è stata ...

Incendio ‘Pecora Elettrica’ : tutte piste ancora in piedi - aperto fascicolo per dolo : Roma – Vertice in Procura tra il procuratore Michele Prestipino, l’aggiunto Nunzia D’Elia, il sostituto Sergio Colaiocco e i Carabinieri sull’Incendio che ha distrutto la libreria ‘La Pecora Elettrica’ ieri notte a Centocelle, periferia est di Roma. Dall’incontro è emerso che nei giorni precedenti all’Incendio i titolari della libreria Pecora Elettrica non hanno ricevuto minacce o segnali utili a prevedere quanto sarebbe accaduto la notte tra il ...

Il vuoto da colmare dopo l’attentato alla libreria La Pecora elettrica : Lo spazio indipendente è stato bruciato due volte in poco tempo. Un atto gravissimo, a cui si è risposto con un grande corteo. Ma alle testimonianze bisogna affiancare un progetto politico. Leggi

Rogo Pecora Elettrica - editore internazionale Jonglez dona volumi : Roma – L’editore internazionale Jonglez, che pubblica in più lingue guide ai luoghi segreti delle città italiane e straniere, ha deciso di donare alcune copie per ogni titolo in italiano della propria collana alla libreria “La Pecora Elettrica” a Roma, colpita dall’ennesimo atto intimidatorio. “Esprimiamo piena solidarietà ai gestori di questa libreria che rappresenta un vero e proprio punto di riferimento per l’intero ...

Lega : solidarietà alla Pecora Elettrica : Roma – Arrivano le parole di Maurizio Politi, capogruppo della Lega in Campidoglio, Flavia Cerquoni, referente Lega per la città di Roma, Emiliano Corsi, capogruppo Lega in Municipio 5, e Mattia Balducci, coordinatore Lega Municipio 5, in merito all’incendio doloso che ha colpito la Pecora Elettrica. “Il nuovo gesto criminale compiuto in via delle Palme ai danni della libreria Pecora Elettrica, che a poche ore dalla riapertura viene ...

Rogo Pecora Elettrica - centinaia di persone in corteo per la “passeggiata di autodifesa del quartiere” : “Libreria era spazio di socialità” : Con in testa lo striscione “Combatti la paura, difendi il quartiere” ha sfilato ieri sera il corteo di alcune centinaia di persone partito da piazza dei Mirti, nel cuore del quartiere di Centocelle, organizzato dalla rete dei cittadini all’indomani del Rogo che ha distrutto la libreria antifascista ‘La Pecora elettrica‘. “Una passeggiata di autodifesa del quartiere” l’hanno definita gli ...

“Combatti la paura - difendi il quartiere”. Corteo autorganizzato a Centocelle in difesa della libreria Pecora elettrica : Hanno sfilato in centinaia nel quartiere di Centocelle (Roma) per il Corteo di solidarietà per la libreria antifascista “La Pecora elettrica”, già colpita da un rogo il 25 aprile scorso e di nuovo incendiata nelle scorse ore alla vigilia della riapertura. La “passeggiata di autodifesa del quartiere”, così come l’hanno definita gli organizzatori, è stata organizzata dalla rete dei cittadini. Tra le persone che ...

Spaccio e criminalità dietro il rogo alla "Pecora elettrica". Duemila alla passeggiata di autodifesa a Centocelle : “Sì, il problema è quello che succede nel parchetto”. La voce un sussurro, il commerciante si guarda intorno una, due, tre volte, per assicurarsi che il negozio sia vuoto, poi chiude la porta. “Si sa che lì spacciano, è chiaro che la libreria dava fastidio” e indica col mento il parco dirimpetto, dove prima giocavano i bambini e ora non c’è un’anima. Non sono ancora le sette ...

'Pecora elettrica' incendiata - motorino usato come miccia : Roma, 6 nov. - (Adnkronos) - Per appiccare il rogo che alle 3 della notte scorsa ha distrutto la libreria "Pecora elettrica" a Centocelle è stato utilizzato un motorino dato alle fiamme. La carcassa ormai carbonizzata dello scooter, che non appartiene a nessuno dei titolari, è stata trovata dai Vigi