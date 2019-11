Iran | opposizione | “90 morti nelle proteste” Onu | “Preoccupati per alto numero di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 19 novembre 2019)proteste in, dove manifestanti si scontrano da quattro giorni con le forze di polizia per protestare contro l’aumento del prezzo della benzina, sono morte almeno 90 persone. A riferirlo è Radio Farda, vicina all’, basandosi su dati forniti da organizzazioni in difesa dei diritti umani e da notizie riportate sui media. Da Londra l’attivista Karim Dehimi ha detto all’emittente che almeno 20 persone sono state uccise nella città di Mahshahr. Citando attivisti locali, la stessa emittente parla di un ingentedi vittime nella provincia occidentale del Kurdistan e in quella sudoccidentale del Khuzestan. Diversi attivisti affermano che le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco sui dimostranti e, citando fonti anonime del ministero degli Interni, parlano addirittura di 200e tremila feriti. Una situazione che ha portato l’commissariato ...

