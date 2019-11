Governo | Bersani | ‘noi unici a non rompere co… | ma stop armata Brancaleone’ 2

Governo : Bersani - ‘progetto alternativa o si rischia di perdere controllo’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Bisogna assolutamente recuperare la situazione. Non è possibile togliere tasse per miliardi e passare per il Governo delle tasse solo per fibrillazioni e questioni interne. Non c’è la comprensione, al fondo, dell’esigenza di costruire un’alternativa a una destra che può portare danni profondissimi al paese, rendendolo più povero e più autoritario”. Lo dice Pier Luigi Bersani a ...

Bersani : "Caro Di Maio - la destra ha usato il Governo con voi come sgabello - balzana l'idea di correre soli in Emilia Romagna" : ″È indecente che una regione che vale più di un governo venga presa in ostaggio per una resa dei conti nazionale”. Pier Luigi Bersani, intervistato dal Corriere della Sera, interviene sulla prossima tornata elettorale.L’Emilia-Romagna vale più del governo? “Non ne voglio neanche parlare di cosa sarebbe chiudere bottega di una delle sale macchine del riformismo - risponde l’esponente dei Leu -. ...

La7 - Bersani a Senaldi : “Lei e Salvini non vi permettete di dire che questo è un Governo abusivo. Ha la fiducia del Parlamento” : “La vittoria della destra in Umbria? Questi qui ci portano a un’Italia più povera e autoritaria. Ne sono troppo convinto. ‘Hic Rhodus, hic salta’, dicevano i latini. La destra ha usato i 5 Stelle come sgabello, ma per i secoli dei secoli non li vorrà più vedere”. Sono le parole del deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, nel corso di “Dimartedì”, su La7. L’ex ministro dello Sviluppo Economico si rende ...

La7 - Bersani : “Renzi come Macron? No - ammicca alla destra. Ha voluto lui questo Governo? Esistono anche le mosche cocchiere” : “Renzi alla Leopolda dice che vuole replicare il progetto di Macron? Non penso che lui ci creda davvero. Gli serve come elemento segnaletico per dire: ce l’ho con la sinistra, me la voglio levare dalle scatole, sono uno di centro, voglio assorbire quella parte della destra che non si riconosce nel lepenismo e nel salvinismo“. Così a Piazzapulita (La7) il deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, commenta il progetto politico ...

Manovra - Bersani su approvazione del Nadef : “Il Governo ha evitato di cercarsi il freddo nel letto. Ha fatto cioè cose semplici e serie” : “approvazione del Nadef alla Camera? Diciamo che così il governo ha evitato di cercarsi il freddo nel letto“. E’ la metafora adottata dal deputato di LeU, Pier Luigi Bersani, in collegamento con L’Aria che Tira (La7), per spiegare il via libera della Camera alla risoluzione presentata dalla maggioranza sulla Nota di Aggiornamento al Documento di economia e finanza (Nadef). E aggiunge: “Il governo, in questo modo, ...

Roberto Maroni su Matteo Salvini : "Come Bersani - perché si è fatto fregare con la crisi di Governo" : Lo stesso errore di Pierluigi Bersani. È questo, secondo Roberto Maroni, il motivo per cui Matteo Salvini è finito nel sacco. "Si è fatto fagocitare dal rito romano", proprio come "il Bersani post voto del 2013", ha spiegato l'ex segretario leghista e governatore della Lombardia al fatto Quotidiano.