Calcio | Luis Enrique torna CT della Spagna | il rientro dopo la scomparsa della figlia

Luis Enrique tornerà ad allenare la nazionale di Calcio spagnola : Luis Enrique ritornerà ad allenare la nazionale di calcio spagnola in vista degli Europei della prossima estate: lo ha confermato martedì in conferenza stampa il presidente della federazione spagnola Luis Rubiales. L’ex allenatore di Roma e Barcellona aveva lasciato l’incarico

Spagna - il presidente della FederCalcio annuncia : “Luis Enrique torna nel ruolo di commissario tecnico” : Il presidente della Federcalcio spagnolo ha annunciato il ritorno di Luis Enrique sulla panchina della ‘Roja’ Adesso è ufficiale, Luis Enrique torna sulla panchina della Spagna. Dopo le indiscrezioni di ieri, Luis Rubiales ha annunciato oggi l’avvicendamento con Robert Moreno, che aveva sostituito ‘Lucho’ dal momento delle sue dimissioni. LaPresse/PA Il presidente della Federcalcio non ha usato giri di parole ...

Consigli FantaCalcio - i centrocampisti della 12^ giornata – Chi schierare e chi evitare : all in su Luis Alberto : Consigli Fantacalcio – Non si ferma la Serie A, si torna in campo per la dodicesima giornata. E’ ora di schierare già le formazioni per il prossimo turno. Gli appassionati di Fantacalcio sono alle prese con gli ultimi dubbi. Questi i centrocampisti da schierare e quelli da evitare secondo l’analisi di CalcioWeb. Consigli Fantacalcio, 12^ giornata: Lautaro e Milik da confermare. Flop Donnarumma Consigli Fantacalcio, i difensori ...

Calcio - Serie A 2019 : la tripletta di Luis Muriel stende l’Udinese - Napoli fermato dalla SPAL : Nuovo pomeriggio di gare nella Serie A di Calcio 2019/2020, che si è aperta alle 12.30, per il lunch match tra Bologna e Sampdoria, con i felsinei capaci di passare in vantaggio grazie al gol del 37enne Rodrigo Palacio in apertura di secondo tempo, pareggiato poco più tarsi da Manolo Gabbiadini. Al 78′ è arrivata la svolta, con il secondo centro stagionale di Mattia Bani che ha regalato i tre punti ai rossoblu. In casa dell’Atalanta ...

Lazio-Rennes 2-1 - le pagelle di CalcioWeb : Milinkovic e Luis Alberto cambi d’oro [FOTO] : Lazio-Rennes, le pagelle di CalcioWeb – E’ appena terminato il match dell’Olimpico, valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Europa League, tra la Lazio e il Rennes. Per i biancocelesti c’è da riscattare la sconfitta in Romania in casa del Cluj, i francesi hanno invece già un punto per via del pari ottenuto contro il Celtic. Vince la Lazio, che rimonta con Milinkovic e Immobile il vantaggio di Morel. ...