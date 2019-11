Belen Rodriguez | Deliranti e false notizie sul mio conto

Belen Rodriguez smentisce i gossip su Damante e De Lellis : 'Notizie false e deliranti' : Dopo settimane di silenzio, Belen Rodriguez ha deciso di esporsi sui social network per fare chiarezza in merito alle tante chiacchiere che sono circolate sul suo privato nell'ultimo periodo. Sebbene non abbia mai nominato né Andrea Damante (suo presunto "amante") né Giulia De Lellis (con la quale pare sia ai ferri corti per vari motivi), l'argentina ha smentito tutte le notizie che hanno impazzato di recente sia sulla sua vita sentimentale che ...

Belen Rodriguez fa incidere a papà Gustavo una canzone per la moglie : Fratelli di reality ma anche molto uniti nella vita reale: Belen Rodriguez, Cecilia e Jeremias hanno deciso di celebrare il compleanno del padre Gustavo regalandogli la possibilità di incidere una canzone che aveva scritto anni prima per la moglie Veronica Cozzani.A raccontarlo la stessa soubrette argentina in una Instagram Stories: “Per il suo compleanno, gli abbiamo fatto un regalo, una cosa che lui desiderava da anni: incidere una sua ...

Belen Rodriguez e Giulia De Lellis : dall’hair stylist - al flirt segreto ecco i motivi del “litigio” : Da tempo si parla di piccoli dissapori fra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. La showgirl e l’influencer mal si sopporterebbero per diverse ragioni, dal “furto” dell’hair stylist all’ormai nota vicenda del presunto flirt di Andrea Damante, ex di Giulia, con Belen fino alla guerra in libreria A dare qualche indizio la rivista “Spy”, secondo cui la De Lellis avrebbe già messo fine tempo fa ai rapporti con Cecilia, sorella minore di Belen e il ...

Belen Rodriguez e Damante : un video in cui duettano - proverebbe il feeling di un anno fa : Da quando le riviste "Chi" e "Spy" hanno diffuso la notizia sul presunto flirt clandestino tra Belen Rodriguez e Andrea Damante, in rete non si parla d'altro. Nelle ultime ore, per esempio, su molti siti di gossip sta impazzando un video che proverebbe il grande feeling che i due protagonisti di questo rumors avevano nel giugno del 2018: dopo un concerto e Milano di Fedez e J-Ax, la showgirl e il dj hanno duettato al karaoke in un locale e lì ...

Belen Rodriguez vs Giulia De Lellis : i retroscena e le rivalità tra le due donne : Il settimanale Spy ha ricostruito i dissapori tra la showgirl argentina e l'ex corteggiatrice di Uomini e donne.

Andrea Damante e Belen Rodriguez : il video del karaoke conferma una relazione del passato? : Il triangolo Giulia De Lellis - Andrea Damante - Belen Rodriguez, nelle scorse ore, si è arricchito di nuove dettagli. Il settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, conferma che la showgirl argentina e il deejay veronese si sono conosciuti al concerto di J-Ax e Fedez in data 1 giugno 2018. La sera stessa, sulle note di 'Magnifico', hanno dato vita ad un inedito duetto al karaoke. Per, poi, proseguire la notte lontani dagli occhi ...

Belen Rodriguez e Andrea Damante - “il tradimento si è consumato dopo il concerto di Fedez e J-Ax”. E in Rete spunta un video : “Si sussurra di un rapporto clandestino, parliamo di circa un anno fa, tra Belen Rodriguez (allora fidanzata con Andrea Iannone) e Andrea Damante (a quel tempo legato a Giulia De Lellis). In molti si chiedono allora se il grande amore tra Giulia De Lellis e Iannone non sia nato come una ripicca ad alto livello”, aveva scritto il settimanale Chi a fine ottobre. Ora spuntano nuovi dettagli sulla relazione tra l’ex tronista e la ...

Belen Rodriguez e Andrea Damante - flirt clandestino dopo una serata al karaoke e spunta il video in rete : Belen Rodriguez e Andrea Damante avrebbero avuto un breve flirt, proprio mentre lui era fidanzato con Giulia De Lellis. A rivelarlo è stato il settimanale Chi, ma ora sembrano spuntare nuovi dettagli su questa relazione. A darli è stato Spy che parla di un rapporto clandestino che si sarebbe consumato il primo giugno del 2018 dopo un concerto di Fedez e J-Ax. I due si sarebbero conosciuti a una serata di karaoke e sarebbe poi nata la scintilla. ...

