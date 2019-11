Wilder-Ortiz | Mondiale WBC pesi massimi 2019 | data | programma | orario | tv e streaming

Boxe - pesi massimi sul ring : Wilder -Ortiz e Ruiz-Joshua - in palio i 5 titoli Mondiali! Mese spettacolare : Deontay Wilder vs Luis Ortiz e Andy Ruiz vs Anthony Joshua, due dei match di Boxe più attesi dell’intera stagione sono ormai alle porte. Ci aspetta un Mese intensissimo con i pesi massimi , in palio le quattro cinture iridate delle sigle più importanti, la categoria regina è pronta per esprimere il meglio e per regalare grande spettacolo a tutti gli appassionati. Si parte il 23 novembre a Las Vegas (USA) con il confronto tra Wilder e Ortiz ...

Boxe : Deontay Wilder sfiderà di nuovo Luis Ortiz il 23 novembre a Las Vegas per la corona WBC dei pesi massimi : E’ stata annunciata in via definitiva la data del match di rivincita tra Deontay Wilder e Luis Ortiz per il titolo mondiale WBC dei pesi massimi. Il trentatreenne dell’Alabama e il cubano si sfideranno di nuovo il 23 novembre a Las Vegas. Si tratta, in particolare, di una rivincita dell’incontro che si è tenuto al Barclays Center di New York il 3 marzo 2018, e che ha visto uscire vincitore Wilder per KOT al decimo round. Da ...