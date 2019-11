Verstappen in trionfo | Disastro Vettel-Leclerc nel finale

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 18 novembre 2019) Ildi Maxe ildella Ferrari con l'autoscontro tra Sebastiane Charles. Due facce estremamente diverse del Gran Premio del Brasile che disegnano piu' in generale l'andamento di una stagione che per la Rossa rischia di chiudersi con l'amaro in bocca e tanti interrogativi. Il giovane olandese della Red Bull domina la gara dall'inizio alla fine, mentre i due ferraristi rovinano tutto buttandosi fuori a vicenda a causa di un contatto avvento neldi gara in un controsorpasso con in palio solamente il quarto posto. Festeggia invece l'altra Italia del Circus con la Toro Rosso di Pierre Gasly che in un incredibile ultimo giro taglia il traguardo al secondo posto precedendo di un soffio la Mercedes di Lewis Hamilton, finito sotto investigazione per aver messo fuori gioco la Red Bull di Alexander Albon e poi retrocesso dal terzo al settimo ...

