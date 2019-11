Tribunale | non fermare operatività impianti ex Ilva Udienza per ricorso d’urgenza 27

Fonte : ilfogliettone

(Di lunedì 18 novembre 2019) Claudio Marangoni, il presidente della sezione specializzata in materia d'impresa deldi Milano che ha fissato per il prossimo 27 novembre l'sulcautelare dei commissari ex, ha invitato ArcelorMittal "a non porre in essere ulteriori iniziative e condotte in ipotesi pregiudizievoli per la piena operativita' e funzionalita' degli" dello stabilimento siderurgico. "Nel procedimento cautelare promosso dain amministrazione straordinaria e altri nei confronti di Arcelor Mittal e altri - recita il testo del comunicato diffuso daldi Milano - il presidente designato Claudio Marangoni ha disposto la convocazione delle parti per l'del 27 novembre 2019, fissando termini intermedi per consentire il deposito di memorie e il contraddittorio delle difese, invitando "le parti resistenti - tenuto conto della non adizione di provvedimenti ...

reportrai3 : Se #Meloni continua a pensare che abbiamo detto il falso ci denunci in un tribunale, perché un’inchiesta giornalist… - ManlioDS : #Berlusconi in tribunale per la trattativa Stato-Mafia si avvale della facoltà di non rispondere. #Salvini lo vuole… - Agenzia_Ansa : #ArcelorMittal il 27 a #Milano l'udienza sul ricorso #exIlva. L'appello del presidente del Tribunale: 'Non fermare… -