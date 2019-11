Tennis - Angelo Binaghi sull’Italia in Coppa Davis : “Siamo tra le favorite - ma ci troviamo in un girone molto difficile” : Un’annata da raccontare ai nipotini quella vissuta dal Tennis maschile italiano: 8 giocatori nella top-100 del ranking, due nella top-5 e un Under19 nella top-80 rappresentano la cartina di tornasole del bel momento del movimento nostrano. Le “imprese” di Matteo Berrettini, primo italiano nella storia a vincere un match nel Masters di fine anno a Londra, nonché primo azzurro a raggiungere le semifinali di uno Slam e di un 1000 ...

Angelo Binaghi : “Momento straordinario per il nostro Tennis con Berrettini - Fognini e Sinner” : E’ un Angelo Binaghi soddisfatto, quello che parla durante la presentazione delle Next Gen ATP Finals 2019, e per più di un verso ne ha le ragioni. Al maschile, infatti, il tennis italiano ha espresso quest’anno un ottimo livello. Queste le sue parole raccolte dall’ANSA: “E’ un momento straordinario per il nostro tennis. Berrettini è ancora in corsa per il Masters di Londra, Fognini ha vinto a Montecarlo, abbiamo ...