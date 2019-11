Sky | Ibra al Napoli | operazione impossibile per costo ed età

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 18 novembre 2019) Dopo l’annuncio della sua decisione di lasciare la Mls,è come l’acqua nel deserto, desiderato da molti club italiani. L’attaccante svedese non ha fatto misteri delle sue preferenze tra cui ha inserito il Bologna, per l’amicizia che lo lega a Sinisa, e il, per la profonda stima che ha nei confronti di Ancelotti. Lo stesso presidente De Laurentiis non aveva negato la possibilità di aprire all’attivo dell’attaccante nonostante la sua età e questo aveva alimentato le speranze dei tifosi di vederecon la maglia azzurra. Sky oggi riporta che l’affaresarebbe molto complicato data la filosofia societaria per cui sarebbepensare ad una spesa importante per un calciatore di 38 anni. Le strade realmente aperte per il futuro in Italia dell’attaccante restano dunque Bologna e Milan. I rossoneri sono la tentazione ...

