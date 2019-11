Rihanna si prende una pausa Nozze in vista?

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 18 novembre 2019)e il fidanzato Hassan Jameel insieme allo stadio per i Los Angeles Lakerse il fidanzato Hassan Jameel insieme allo stadio per i Los Angeles Lakerse il fidanzato Hassan Jameel insieme allo stadio per i Los Angeles Lakerse il fidanzato Hassan Jameel insieme allo stadio per i Los Angeles Lakerse il fidanzato Hassan Jameel insieme allo stadio per i Los Angeles Lakerssiuna. La trentunenne cantante di Barbados l’ha annunciato sul suo profilo Instagram spiegando che dopo un anno di lavoro molto intenso vuole riposarsi e dedicare più tempo alla sua vita privata. L’artista donna più ricca del mondo (con un patrimonio di 600 milioni di dollari) ha pubblicato il suo ultimo album, Anti, quasi quattro anni fa. Ma nell’ultimo anno è stata molto impegnata. Non solo a lavorare al futuro album che, come ha fatto sapere in una ...

sosbiglietti : Rihanna in pausa? Lei sui social: 'Tornerò presto' - rockolpoprock : Rihanna in pausa? Lei sui social: 'Tornerò presto' -