Marcolin | ”Il Napoli non ha bisogno di essere allenato col 4-3-3 perchè…”

(Di lunedì 18 novembre 2019): perché i calciatori del, che erano con Sarri, conoscono alla perfezione questo modulo quindi si tratterebbe solo di insegnare qualche movimento ai nuovi A Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live è intervenuto Darioper parlare del. Queste le sue parole: “Ilnon hadicol 4-3-3 perché i calciatori che erano con Sarri conoscono alla perfezione questo modulo quindi si tratterebbe solo di insegnare qualche movimento ai nuovi. Ilsembra costruito per giocare con quel modulo ed è per questo che in tanti chiedono ad Ancelotti di cambiare sistema di gioco poi è chiaro che da solo non serve a vincere, ma di fronte ad una novità tattica, catturi l’attenzione della squadra che è portata a fare bene”. Conclude. PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SULCLICCA QUI, Mertens non rientra a Castel Volturno: ...

