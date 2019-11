Maltempo Campania | al via la conta dei danni per esondazioni | allagamenti e alberi caduti

Maltempo in Campania : scuole chiuse nel Casertano - fulmine a Battipaglia due feriti : L’ondata di Maltempo si sta abbattendo anche in Campania. Le autorità della provincia di Caserta hanno disposto la chiusura delle

Maltempo in Campania - un fulmine colpisce due giovani calciatori : Un fulmine si è abbattuto oggi sullo stadio “Pastena” di Battipaglia (Salerno) ferendo due calciatori di 15 anni. Entrambi sono stati portati nell’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dove sono stati sottoposti agli accertamenti che, secondo quanto si apprende, hanno dato esito negativo. La scarica elettrica si è abbattuta sull’impianto sportivo della Piana del Sele intorno alle 11, ...

Maltempo Campania : nubifragio su Caserta - migliaia di euro di danni : Una forte ondata di Maltempo da ieri sta investendo larga parte del territorio di Caserta, in particolare la pianura campana e l’area alifana. I campi sono allegati e le stalle sono distrutte – denuncia Coldiretti Caserta – con la conta dei danni che rischia di aggravarsi nelle prossime ore. Tramite gli uffici territoriali della principale organizzazione agricola – allertati dal direttore Giuseppe Miselli, d’intesa ...

Maltempo Campania - allerta gialla prorogata fino a domani sera : vento forte e temporali : La Protezione civile regionale ha prorogato l’avviso di criticità meteo attualmente in vigore fino alle ore 20 di domani, estendendo la criticità gialla per rischio idrogeologico localizzato a tutta la Campania. Si prevedono, infatti, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o locale temporale, localmente anche intense. A questo quadro sono associati ancora venti forti da Sud-est, soprattutto lungo la fascia costiera, con ...

Maltempo Campania : travolto dal fiume - si salva con il suo cane su un lembo di terra asciutta : Si è salvato dalle acque del fiume Volturno, nel Casertano, straripate per le abbondanti piogge, rifugiandosi con il suo cane sull’unico lembo di terra rimasto asciutto, fino a quando i carabinieri forestali non lo hanno riportato in una area sicura. Protagonista un cacciatore di 74 anni, che si era smarrito con il cane nei boschi attorno Sant’Angelo d’Alife, alto-Casertano in una zona attraversata dal Volturno. L’uomo ha ...

Maltempo Campania - area flegrea : sospese le corse della Cumana per smottamento : I collegamenti della ferrovia Cumana nell’area flegrea sono stati sospesi tra le stazioni di Pozzuoli centro e Gerolomini per un cedimento dei binari nei pressi del passaggio a livello di Pozzuoli centro. L’EAV sta provvedendo ad ispezioni e verifiche con i propri tecnici. La causa dello smottamento pare sia riconducibile alle infiltrazioni di acqua in seguito alle forte precipitazioni degli ultimi giorni. I collegamenti sul resto ...

Maltempo Campania - Ente Ville Vesuviane : “Il crollo di Ercolano era evitabile” : Villa Favorita al corso Resina a Ercolano (Napoli), una cui parte e’ stata interessata dal crollo, rientra nell’elenco delle 122 Ville Vesuviane e divenne residenza reale di re Ferdinando IV di Borbone che la acquisto’ nel 1792. La proprietà della Villa è del Demanio dello Stato. La dimora, realizzata nel 1768 dall’architetto Ferdinando Fuga, ha anche un Parco Inferiore che affaccia sul mare e nel quale insistono la ...

Maltempo Campania - Borrelli : “In via Masoni recenti i lavori al manto della strada” : “Siamo vicini alle famiglie sgomberate in via Ulderico Masoni. La voragine che si è aperta a centro strada ha provocato delle perdite dalla condotta del gas costringendo i vigili del fuoco ad allontanare i residenti dalle abitazioni adiacenti l’area. Il tratto collassato era stato interessato, poco tempo fa, dai lavori di rifacimento del manto stradale. Purtroppo ancora una volta ci troviamo ad avere a che fare con risorse che ...

Maltempo Campania : forte vento e mareggiata - danni ad Amalfi : Ad Amalfi si lavora per la ripristinare le aree che hanno subito ingenti danni dalla mareggiata della scorsa notte. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Daniele Milano, dopo la convocazione del C.O.C. e la nottata di allerta a causa delle forti raffiche ed onde che si sono scaricate sulla Costiera Amalfitana, è già al lavoro per ripristinare la normalità. Il primo cittadino dichiara: “I tecnici del Comune sono al lavoro sin dalle prime ...

Maltempo Campania : scuole chiuse anche domani mercoledì 13 Novembre a Pozzuoli : Il sindaco di Pozzuoli (Napoli), Vincenzo Figliolia, ha prorogato la chiusura delle scuole anche a domani. La decisione e’ arrivata al termine della riunione del Comitato operativo comunale che ha fatto proprie le raccomandazioni della Protezione Civile. Nell’ordinanza del sindaco oltre alla chiusura delle scuole e’ prevista, domani, anche la chiusura dei parchi pubblici e del cimitero. Il sindaco rispondendo al disappunto per ...

Maltempo Campania : albero si abbatte su un bus fermo : Tragedia sfiorata poco fa nello stazionamento dei bus CTP di via Fasano, a Pozzuoli (Napoli), dove il forte vento ha abbattuto un albero che è rovinato su un bus fermo. Tanta paura per l’autista che e’ stato portato in ospedale per essere sottoposto ai controlli dei sanitari. Secondo quanto rende noto Adolfo Vallini, dell’Usb, al momento dell’incidente l’autista era seduto al posto guida. Sul mezzo, invece, ...

Maltempo - l’esperto : “Nel pomeriggio il Ciclone potrebbe diventare un autentico Uragano Mediterraneo nel Tirreno tra Sicilia e Campania” [DETTAGLI] : Nel primo pomeriggio si scoprirà se anche il secondo minimo depressionario presente sul Mediterraneo darà origine a un secondo Medicane, una rara forma di Uragano simile a quelle tropicali (Tropical Like Cyclone,TLC) come è già avvenuto ieri anche se per poche ore. “Il Ciclone, denominato Detlef dall’università di Berlino, si sta iniziando ad approfondire, e il minimo sta per transitare sulla Sicilia orientale da Sud verso ...

Allerta Meteo Campania : ancora Maltempo nelle prossime ore : La perturbazione che da giorni sta interessando la Campania continua a persistere sul territorio e si estende anche su settori che non erano inclusi nell’Allerta. Per questo motivo la Protezione Civile della Regione Campania ha prorogato l’attuale criticita’ (con scadenza alle 9 di domani mattina) fino alle 12 di domani (quindi di ulteriori 3 ore) estendendola, a partire dalle 18 di oggi, anche alla zona 2 (Alto Volturno e ...

Ancora allerta meteo in Campania : anche domani il Maltempo imperverserà su buona parte della regione : La Protezione civile della regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo dalle ore 9 di domani, venerdì 8 novembre, per piogge e temporali con criticità idrogeologica di livello giallo su buona parte del territorio regionale. Su tutte le zone ad esclusione della 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della 7 (Tanagro) si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, puntualmente anche di moderata ...