LIVE Italia-Canada | Coppa Davis 2019 in DIRETTA | Pospisil batte un brutto Fognini | ora ci

Fonte : oasport

(Di lunedì 18 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LATermina qui!perde il primo incontro di questacontro: 6-7 (5) 5-7 lo score per il canadese.deludente e situazione di vantaggio per il. 40-15 Stecca il drittoe due match-point per il canadese. 30-15 Altro ace centrale del canadese. 15-15 Ace esterno di. 0-15 Perde il primo punto il canadese, con il dritto. C’è il break!affossa il suo dritto in rete e orapotrà andare a servire per il match. 30-40 Altro servizio centrale per il ligure, resta però un’altra palla break. 15-40 Annulla la prima palla break con la prima di servizio esterna. 0-40 Tre palle break per! Grande attacco in controtempo del canadese e oradeve fare un miracolo. 0-30 Altro errore con il rovescio di, attenzione! 0-15 Colpisce male il dritto ...

NekOfficial : In viaggio verso Monaco ascoltando i pezzi nuovi, scrivendo altre melodie con un leggero principio di influenza...… - SuperTennisTv : Ci siamo: tra poche ore i nostri azzurri???? scenderanno in campo contro i canadesi???? per dare il via alle… - matteosalvinimi : Pensate se qualcuno della Lega andasse a disturbare le manifestazioni altrui. Questi 'democratici' signori che odia… -