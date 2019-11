Il dodicenne punto dal trigone è arrivato nella notte a Bologna

Fonte : repubblica

(Di lunedì 18 novembre 2019) Il volo umanitario con un Falcon dell'Aeronautica militare. A bordo anche una dottoressa dell'ospedale Maggiore dove il ragazzino, paralizzato dalla vita in giù, è stato ricoverato

