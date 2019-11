Hong Kong | scontri violenti all’Università | camion in fiamme Manifestanti asserragliati

Hong Kong - battaglia al Politecnico. La polizia agli studenti : «Arrendetevi» : Dopo una notte di stallo, la polizia ha fatto irruzione nel Polytechnic University di Kowloon a Hong Kong dove sono asserragliati circa 200 manifestanti pro-democrazia. Subito dopo si sono...

ULTIME NOTIZIE/ Oggi - ultim'ora Hong Kong - polizia assedia Politecnico - 18 novembre - : ULTIME NOTIZIE, ultim'ora Oggi. Ancora caos ad Hong Kong: polizia assedia il Politecnico, manifestanti arrestati, 18 novembre,.

Hong Kong - battaglia al Politecnico. La polizia agli studenti : «Arrendetevi» : Dopo una notte di stallo, la polizia ha fatto irruzione nel Polytechnic University di Kowloon a Hong Kong dove sono asserragliati circa 200 manifestanti pro-democrazia. Subito dopo si sono...

Cina : nessun compromesso su Hong Kong : 10.30 Non c'è "alcun margine" di compromesso nella "lotta" contro i manifestanti antigovernativi a Hong Kong: lo scrive in prima pagina il quotidiano del partito comunista cinese. "Abbiamo di fronte la battaglia fra tutela del principio 'un Paese,2 sistemi' e la sua distruzione-scrive la Voce del Popolo-Sulla questione,che coinvolge la sovranità nazionale e futuro di H.Kong, non c'è via di mezzo e assolutamente neanche spazio di compromesso. ...

Gli scontri a Hong Kong si sono spostati nelle università : (foto: Getty Images/Laurel Chor) Gli strascichi del weekend appena trascorso continuano ancora oggi, ad Hong Kong, dove da ormai diversi mesi le continue tensioni fra attivisti pro-democrazia e polizia locale sono all’ordine del giorno. In particolare, nelle ultime 48 ore, c’è stato uno scontro violento intorno al PolyU, ovvero il politecnico di Hong Kong da giorni occupato dai manifestanti. La polizia, dopo vari ultimatum, ha tentato ...

Le foto degli scontri ad Hong Kong : Intorno al Politecnico della città, occupato dai manifestanti: sono stati tra i più violenti dall'inizio delle manifestazioni

Hong Kong nel caos : (Adnkronos) – . Dopo giorni in cui i dimostranti hanno occupato il PolyU, violenti scontri si sono verificati nella notte. Gli agenti antisommossa hanno fatto irruzione nel campus del Politecnico, arrestando diverse decine di persone questa mattina. La polizia ha negato di aver effettuato “un raid” all’interno dell’università e ha parlato di “un’operazione di dispersione ed arresti”. Per il South ...

Hong Kong nel caos : (Adnkronos) – . Dopo giorni in cui i dimostranti hanno occupato il PolyU, violenti scontri si sono verificati nella notte. Gli agenti antisommossa hanno fatto irruzione nel campus del Politecnico, arrestando diverse decine di persone questa mattina. La polizia ha negato di aver effettuato “un raid” all’interno dell’università e ha parlato di “un’operazione di dispersione ed arresti”. Per il ...

Hong Kong - notte di scontri al Politecnico : 38 feriti. Tornano le barricate in centro città : Dopo una notte di stallo, la polizia ha fatto irruzione nel Polytechnic University di Kowloon a Hong Kong dove sono asserragliati circa 200 manifestanti pro-democrazia. Subito dopo si sono...

Hong Kong - scontri violentissimi : 38 feriti. Blitz della polizia nel Politecnico occupato : Dopo una notte di stallo, la polizia ha fatto irruzione nel Polytechnic University di Kowloon a Hong Kong dove sono asserragliati circa 200 manifestanti pro-democrazia. Subito dopo si sono sentite...

Scontri a Hong Kong : decine di arresti al Politecnico - 38 feriti : La polizia rompe la tregua concordata dal rettore mentre altri Scontri hanno bloccato Nathan Road. «Nessun compromesso», promettono le autorità, ma la Corte suprema giudica incostituzionale il divieto di indossare maschere.

Hong Kong - assedio nel campus universitario : 38 feriti - decine di arresti. Alta Corte : “Carcere per chi usa le maschere è incostituzionale” : Notte di scontri ad Hong Kong nella zona del PolyU, il Politecnico trasformato nella roccaforte dei manifestanti per la democrazia. La polizia ha fatto irruzione nella zona attorno all’hotel Icon, su Science Museum Road, e si sono registrati 38 feriti, di cui 5 in gravi condizioni. La ‘battaglia’ tra forze dell’ordine e polizia è andata avanti per 7 ore e solo al mattino il rettore dell’ateneo Teng Jin-Guang ha reso noto ...

L’Alta Corte di Hong Kong ha dichiarato incostituzionale il divieto di usare le maschere durante le proteste : L’Alta Corte di Hong Kong ha dichiarato incostituzionale il divieto di usare le maschere durante le proteste, introdotto dalla governatrice di Hong Kong Carrie Lam all’inizio di ottobre per controllare le proteste iniziate lo scorso giugno. La costituzionalità dell’ordinanza di

La battaglia al Politecnico di Hong Kong : Dopo due giorni di scontri, tra bombe incendiarie e gas lacrimogeni, la polizia ha circondato una delle più importanti università della città, occupata da centinaia di manifestanti