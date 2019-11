EURO 2020 | situazione gironi | le nazionali qualificate

Italia da record - 9-1 ad Armenia - en plein verso EURO 2020 : Percorso netto per la Nazionale azzurra di Roberto Mancini. L'Italia chiude il suo cammino nelle qualificazioni a Euro 2020 vincendo tutte e dieci le partite del suo girone, superando l'Armenia a Palermo per 9-1. Una vittoria record: nella sua storia l'Italia aveva segnato 9 gol in un singolo match soltanto in altre due occasioni, nel 1920 contro la Francia (9-4) e nel 1948 con gli Usa. A firmare la vittoria contro l'Armenia la doppietta di ...

Calcio - Qualificazioni EUROpei 2020. Roberto Mancini : “Nove gol non si fanno a caso” : Una festa tricolore a Palermo. Dieci su dieci per la Nazionale italiana guidata da Roberto Mancini nelle Qualificazioni agli Europei del 2020. Gli azzurri chiudono in grandissimo stile facendo esplodere il pubblico con un 9-1 davvero da record contro l’Armenia. Le parole nel post partita di Mancini: “La serata è stata bella, era l’ultima di qualificazione. L’abbiamo presa bene e non si fanno nove gol a caso, è perché ...

EUROpei 2020 - Italia-Armenia 9-1 : 22.35 Indigestione di gol e nuovi record per l'Italia che, a Palermo, supera 9-1 l' Armenia nell'ultima partita del girone di qualificazione a Euro2020. La striscia di Mancini sale a 11 vittorie;primato di 10 successi nell'anno solare (a 9 c'erano 4 precedenti); eguagliato il numero di gol in una partita. Poco da dire sul campo. Segnano subito Immobile (8') e Zaniolo (9'). Entrambi raddoppiano (33' e 64'). Gioie anche per Barella (29'), ...

