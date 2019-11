Finalmente! Elodie e Emma Marrone da tanto tempo i fan speravano

Fonte : caffeinamagazine

(Di lunedì 18 novembre 2019)Di Patrizi, arriva la notizia che i fan aspettavano da. Ora sì che il passato sembra ufficialmente alle spalle. Stiamo parlando del rapporto della cantante con la collega. Due anni fa, le due, entrambe lanciate da Amici di Maria De Filippi e amatissime, hanno avuto un’importante discussione a causa di alcune incomprensioni professionali.infatti condivideva lo stesso manager e la casa discografica dima a un certo punto della sua carriera ha deciso di allontanarsi e cambiare tutto. Quella scelta aveva portato alcuni dissapori all’interno dell’etichetta ma, soprattutto, aveva provocato una reazione a catena che ha portato inevitabilmente alla rottura dell’amicizia tra le due cantanti che fino a quel momento erano molto unite e affiatate. Ma quando recentemente laè stata colpita da problemi di salute, la compagna di Marracash le ha subito ...

Caterin65073100 : RT @seinegliocchi: Ci sono rimasta troppo male quando Elodie si allontanò da Emma, e ora non so se essere felice o meno di questo loro avvi… - seinegliocchi : Ci sono rimasta troppo male quando Elodie si allontanò da Emma, e ora non so se essere felice o meno di questo loro… - bovndary : solo artist challenge they gave me: Mengoni do I stan: nì fav song: Tanto il resto cambia least fav: io ti aspetto… -