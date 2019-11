Basket | Nicolò Melli e il suo bell’inizio dell’avventura in NBA

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 18 novembre 2019) Le ultime due prove con la maglia dei New Orleans Pelicans sono solo la punta dell’iceberg di quello che, fino a questo momento, è un ottimo inizio di avventura in NBA di, fattosi trovare al posto giusto nel momento giusto (anche con un pizzico di fortuna, che nel perverso mondo della pallacanestro americana non guasta mai)., nella sua prima partita in terra americana, aveva disputato una gran prova contro i campioni NBA dei Toronto Raptors, mettendo a segno 14 punti e dimostrando che, nel vuoto temporaneo lasciato dall’infortunato Zion Williamson, lui ci poteva stare eccome. Coach Alvin Gentry, infatti, ha continuato a dargli fiducia, anche se in alcuni casi lo ha relegato in panchina, ma senza dimenticarsene. Quando è stato il momento di prendere la via del campo, il classe ’91 di Reggio Emilia non si è tirato indietro. Le ultime due perle le ha ...

