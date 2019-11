Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 18 novembre 2019) Dopo la crisi che si è aperta nela seguito dell’ammutinamento dei calciatori alimposto dal presidente, si è discusso ampiamente del significato e dei benefici che unpossa avere per lo spogliatoio. Salvatore, ex leader del, ha parlato di questo ai microfoni di Radio Kiss Kissricordano ilche ilfece a“Ilfu importante, ma i ritiri di una volta erano diversi, non c’erano tutte le cose che ci sono oggi. Ilaiuta se tutti si aprono e dipende dal carattere e dal coraggio delle persone. Non è semplice aprirsi e dire cose scomode davanti a qualcuno. Però se si vuol migliorare bisogna essere uomini e non avere timore, bisogna dirsi tutto, ma davvero tutto. Dopo queli risultati diro positivi e non fu casuale. Tra le cose che si dicevano c’era anche quella per cui io non ...

inLOMBARDIA : Valtellina | Bormio «Il paradiso del relax. I Bagni Vecchi? Uno spettacolo. La vasca scavata nella roccia regala un… - napolista : #Bagni: “Il #ritiro a #Vietri servì a costruire il #Napoli che venne dopo“ A Radio Kiss Kiss: “I ritiri servivano… - VperVents : @Lorenzo58275053 @jacopo_iacoboni L'unica cosa che i 5stelle potrebbero ripulire sono i bagni degli autogrill. Hann… -