Arriva Google Stadia | il videogioco in streaming esiste anche in Italia

Conto corrente Google : come funziona e quando potrebbe Arrivare : Conto corrente Google: come funziona e quando potrebbe arrivare Anche Google avrà il suo Conto corrente: potrebbe essere lanciato a inizio 2020 e ha già un nome, quasi emblematico, Cache. Grazie a questo nuovo C/C sarà possibile depositare somme, prelevare liquidità e perfino ottenere un prestito, beneficio riservato ai clienti più meritevoli o comunque a quelli più attivi. Il Conto sarà gestito, almeno in questa prima fase, da Citigroup. E ...

Arriva la traduzione simultanea su Google Maps : (Foto: Getty Images) Google integrerà le funzioni del suo traduttore all’interno di Google Maps con l’intento di facilitare i viaggi in paesi stranieri dove la lingua è un ostacolo. Attraverso Google Maps gli utenti, oltre a impostare il navigatore satellitare, possono perlustrare i quartieri, prenotare hotel o ristoranti e informarsi sulle attività presenti nella zona circostante. Tutto questo diventa difficile quando ci si trova in un paese ...

Google - in Maps Arriva il Traduttore : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Viaggiare diventa più facile. In Google Maps arriva il Traduttore del motore di ricerca e questa nuova funzionalità sarà disponibile anche in Italia tra i 47 Paesi in cui sarà implementata nel corso del prossimo mese. Dunque Maps e Traduttore si avvicineranno, rendendo possibile chiamare il secondo direttamente da Maps. La nuova funzionalità di traduzione consente al telefono di pronunciare il nome o ...

Google - l’assistente dei nuovi Pixel Arriva anche sui vecchi modelli : (Foto: 9to5Google) Una versione ottimizzata e con qualche funzione in meno del nuovo Google Assistant visto a bordo dei recenti Pixel 4 e Pixel 4 Xl è pronta a sbarcare a bordo delle vecchie versioni degli smartphone di Mountain View partendo da Pixel 3 e Pixel 3 Xl. Come raccontato in occasione dell’evento di lancio dei nuovi Google-fonini, l’assistente di casa ha compiuto passi da gigante in termini di prestazioni, comprensione dei ...

Google testa sui Pixel 4 un'evoluzione smart del copia incolla: potrebbe arrivare presto su Android 10. Più volte al giorno un po' tutti ricorriamo al copia incolla, e siamo tanto abituati alle azioni da fare da non accorgerci che potrebbero essere più snelle

“Ok Google - preparami un bagno caldo” - Arriva la compatibilità con vasche e rubinetti per Assistant : “Ok Google, preparami un bel bagno caldo, sto tornando a casa”. Non si tratta di una scena presa da un film di fantascienza, ma di uno scenario che a breve potrà diventare realtà: Google infatti ha pubblicato nelle scorse ore tutta la documentazione tecnica che consentirà agli sviluppatori di integrare nuove funzioni a supporto dei dispositivi intelligenti per la stanza da bagno, sul sito ufficiale, qui e qui. Nel recente passato ...

Aggiornate i vostri amati Google Pixel - sono arrivate le patch di sicurezza di novembre: Oggi è il primo lunedì del mese e Google ha rilasciato le nuove patch di sicurezza Aggiornate a novembre 2019 per i suoi dispositivi Pixel.

La funzione di test della velocità di Google Nest WiFi arriva sugli Smart Display: Alcuni utenti su Google Nest Hub, dopo aver proceduto ad un ripristino alle condizioni di fabbrica di un Google WiFi, hanno trovato lo speed test WiFi

La Modalità in incognito è arrivata in Google Maps: ecco come usarla subito. La Modalità in incognito è arrivata finalmente all'interno di Google Maps: ecco come attivarla e usarla subito!

Una funzione tanto attesa di Spotify sta per arrivare sui Google Nest Hub e non solo: Spotify ha avviato il rollout della funzione Behind the Lyrics sul Google Nest Hub, Nest Hub Max e il Lenovo Smart Display

L'astrofotografia, il Super Res Zoom e altro arrivano sui Google Pixel meno recenti con questo porting: Grazie all'incessante lavoro della community di sviluppatori, alcune delle funzionalità esclusive dei Google Pixel 4 arrivano anche sui Pixel più "anziani"

Huawei 'scavalca' Trump : Arriva Nova 5T con licenza Google : Lo smartphone non rinuncia al Play Store con le app del colosso americano. Cinque fotocamere (una frontale) e batteria da 3.750mAh con ricarica rapida. In vendita a 429,90 euro

Google Stadia : i titoli esclusivi per la piattaforma tarderanno ad Arrivare : Google ha in previsione di pubblicare nuovi giochi esclusivi per Google Stadia, la sua nuova piattaforma di gaming in arrivo il 19 novembre. Tuttavia i titoli first party potrebbero essere gli ultimi della lista ad uscire, almeno secondo quanto detto da Jade Raymond, capo della divisione.Con l'arrivo di Stadia i giocatori potranno provare titoli come Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey e molto altro, comprese appunto le esclusive. ...

Google Pixel Live Wallpaper arriva sul Play Store, ma per i pochi eletti con un Pixel 4: Google Pixel Live Wallpaper è una nuova applicazione sviluppata da Google e pubblicata nel Google Play Store il cui scopo è precisamente quello suggerito dal nome e cioè fornire sfondi animati.