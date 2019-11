Ambiente | progetto “Remare” | il 20 novembre incontro pubblico a Piano di Sorrento

Fiumicino - Ministero dell’ Ambiente boccia il progetto per l’ampliamento : “Incompatibile con la riserva naturale dove dovrebbe sorgere” : Il progetto di ampliamento dell’aeroporto di Fiumicino è “incompatibile con la riserva naturale ” sulla quale dovrebbe sorgere. Lo si legge nella relazione della Commissione tecnica Via/Vas del Ministero dell’Ambiente che ha così boccia to il piano presentato da Enac e Adr. “Una grandissima vittoria per tutto il territorio”, esultano dal Comitato FuoriPista e dalla lista civica Zingaretti, contrari ...

Ambiente - Earth Prize international : premiato il progetto Una Pila alla Volta : “Per noi è un onore essere stati candidati e poi scelti come vincitori di questo importante premio internazionale. Una Pila alla Volta , grazie al quale abbiamo ottenuto il riconoscimento nella categoria sostenibilità, è un progetto di educazione ambientale di cui andiamo particolamente fieri rivolto ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo grado di tutta Italia. Nelle due edizioni dell’iniziativa, abbiamo coinvolto non ...

“Milano plastic free” - un incontro per parlare del progetto di Comune e LegAmbiente per le aziende che usano materiali alternativi : Milano sempre più plastic free. Non ci sono solo le centomila borracce in alluminio distribuite agli studenti del Comune di Milano, ma anche molti negozi, bar e alimentari, dal centro alla periferia, che si impegnano a essere sempre più liberi dalla plastica. Sono ormai un centinaio gli esercizi commerciali che hanno aderito alla campagna Milano plastic free, lanciata all’inizio del 2019 da Palazzo Marino, in collaborazione con ...