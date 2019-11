Amanda Lear | gli 80 anni di una musa senza età da Dalì ai Baustelle

Fonte : gqitalia

(Di lunedì 18 novembre 2019) Parlare dianche ora che compie 80è come parlare del sesso degli angeli. Non in senso figurato, ovvero perdendo tempo in disquisizioni inutili (anche se nel 2019 la cosa un po’ lo sembra), ma perché per decenni, quasi fin dagli inizi della sua carriera, è stata al centro della curiosità (morbosa?) del pubblico in merito al suo essere donna o uomo: il fisico snello e androgino accompagnato da un timbro della voce profondo e particolare e da un viso dai lineamenti decisi, lo affascinavano e confondevano. Così come il milieu di artisti spesso eccentrici che per primi ci hanno fatto conoscere il suo nome, dal surrealista, di cui era, al giovane David Bowie venuto da Marte, di cui era amante, fino ai Roxy Music, che l’avevano messa in copertina in look dominatrix con tanto di pantera al guinzaglio (per il disco For your pleasure). La copertina di For your ...

