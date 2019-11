A due mesi dalle elezioni l' M5s non sa ancora se presentarsi oppure no

Omnibus La7 - Mieli : 'Elezioni arriveranno solo per caso - sono gli stessi di due mesi fa' : Domenica 17 novembre, tra le note salienti a livello politico, c'è stato il fatto che Nicola Zingaretti nella convention di Bologna del Pd abbia rilanciato, tra le priorità del Pd, il tema ius soli. Un dato che, in mezzo all'emergenza maltempo, non ha fatto fare i salti di gioia al Movimento Cinque Stelle. Qualcuno ha visto nell'azione una sorta di tentativo di battere i pugni sul tavolo del governo e la volontà di dettare l'agenda. Paolo Mieli, ...

Stefano Cucchi - la sentenza : due carabinieri condannati a 12 anni per omicidio. Il Maresciallo Mandolini a 3 anni e 8 mesi per falso. Ilaria : «Ora potrà riposare in pace». : La sentenza del processo per il depistaggio della vicenda di Stefano Cucchi è arrivata: i due carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro sono stati condannati a 12 anni per omicidio...

Terrorismo - la foreign fighter Lara Bombonati condannata a due anni e 8 mesi : Due anni e 8 mesi a Lara Bombonati, la foreign fighter italiana accusata di associazione con finalità di Terrorismo. La donna è stata ritenuta colpevole di aver fiancheggiato...

Tennis - Jannik Sinner e il calendario dei primi due mesi del 2020. Definiti i tornei a cui parteciperà - c’è l’Australian Open : Un campione non solo in campo, ma anche in fatto di programmazione: per Jannik Sinner fioccano ancora di più le wild card dopo il successo alle NextGen ATP Finals, così l’altoatesino può programmare già i primi mesi del 2020, secondo quanto scritto dalla “Gazzetta dello Sport“. Così alla Rosea l’azzurrino: “Sono felice perché ho vinto tanto in stagione, e anche l’anno prossimo voglio giocare parecchio, diciamo ...

Andrea Casu - lo strano caso del fedelissimo di Matteo Renzi scomparso ormai da due mesi : Andrea Casu è sparito. fedelissimo di Matteo Renzi rimasto nel Pd - è stato eletto segretario del partito cittadino a Roma nel 2017 con il 57% dei voti - da quando è avvenuta la scissione nei dem con Italia Viva, è letteralmente scomparso. Addirittura i suoi compagni di partito non sanno più nulla d

“due mesi fa non mi voleva neanche mia madre…”. L’intervista all’attaccante del Trani è imperdibile. Il filmato è già un cult : Fino a pochi giorni fa, il suo nome era conosciuto solo in Puglia. Antonio Picci è un attaccante del Trani che milita in Eccellenza pugliese, e qualche giorno fa, dopo un bel goal sul campo, ha parlato della sua rivincita in un’intervista a Telesveva (che gentilmente ci ha concesso il video). “Due mesi fa non mi voleva neanche mia madre e ora sono già in doppia cifra” ha detto al cronista. In pochi giorni il filmato è uscito dai ...

Soffre della sindrome della Bella Addormentata : 17enne dorme per quasi due mesi : 48 giorni di sonno filato. Questo è quello che è capitato alla 17enne colombiana Sharik Tovar, affetta dalla sindrome Kleine-Levin. Una patologia neurologica che altera l’equilibrio tra veglia e sonno, ribattezzata anche sindrome della Bella Addormentata. Secondo quanto riporta il sito LiveScience la ragazza Soffre di questo disturbo da quando ha due anni, mentre sua madre, durante gli episodi di sonno prolungati per giorni, l’ha nutrita ...

Il Brasile ha incolpato una petroliera greca per il petrolio arrivato sulle sue coste negli ultimi due mesi : Il Brasile ha incolpato una petroliera greca per il petrolio arrivato sulle sue coste negli ultimi due mesi e di cui fino ad ora non si conosceva la provenienza. Il petrolio aveva cominciato ad arrivare sulle coste brasiliane circa due

Incidente Pioltello. “Se accade qualcosa di brutto non ce la caviamo” : il messaggio nella chat Rfi due mesi prima del deragliamento : Un messaggio postato sulla chat aziendale e ora estratto dalla Polizia ferroviaria dai cellulari degli indagati. Secondo gli inquirenti che cercano di far luce sull’Incidente di Pioltello del 25 gennaio 2018, proverebbe la consapevolezza che i vertici di Rete Ferroviaria Italiana avevano dei rischi che correva la circolazione ferroviaria. E’ un messaggio spedito su Whatsapp. Porta la data del 26 novembre 2017. Quel giorno, scrive il ...

Incidente A13 : morti padre - madre e figlia di 5 mesi. due autisti indagati per omicidio stradale : Sono un papà, la mamma e la figlia di 5 mesi le vittime del terribile Incidente avvenuto la scorsa notte lungo l'autostrada A13 all'altezza di Altedo. Nello schianto, al chilometro 15,...

Ponte Morandi - a due mesi dalla scadenza completata una campata su 19. Il sindaco : “Ritardi? L’opposto. Inaugurazione ad aprile” : Il tempo stringe e la ricostruzione non procede secondo le aspettative. Il nuovo viadotto sul Polcevera fatica a prendere forma: si lavora ormai da più di cinque mesi, ma alla struttura che sorgerà al posto del Ponte Morandi mancano ancora 18 campate su 19. Al momento se ne vede una sola, quel tratto da 50 metri d’impalcato tra le pile 5 e 6 (sul lato ovest) inaugurato il 1° ottobre scorso con una cerimonia solenne, alla presenza del presidente ...

Buffon a tutto tondo : “In due mesi si vedrà la Juve di Sarri. Tornare in Nazionale? Non c’entro nulla” : “Si può anche pareggiare ogni tanto e penso sia anche bello così. Le squadre più forti appena non vincono arrivano le polemiche ma ci sono anche gli avversari ed esistono tre risultati nel calcio. Bisogna accettare i pareggi anche senza polemiche. Abbiamo fatto una bellissima gara ma abbiamo abituato troppo bene tutti”. Così il portiere della Juventus Gianluigi Buffon, intervenuto in esclusiva ai microfoni di Tiki Taka. Su quando si ...

Bologna - boss della 'ndrangheta liberato due volte in due mesi : Gabriele Laganà Al centro della vicenda Domenico Paviglianiti, un noto boss della 'ndrangheta oggi 58enne. La Procura di Bologna ha fatto ricorso in Cassazione Il boss della 'ndrangheta Domenico Paviglianiti, uno dei pezzi da novanta dei clan di Reggio Calabria, è stato scarcerato per la seconda volta in due mesi. Il malavitoso, oggi 58enne, era stato catturato in Spagna nel '96. Di recente, l'ergastolo era stato sostituito con 30 ...