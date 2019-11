Un giorno di pioggia a New York è il solito Woody Allen Per fortuna

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 17 novembre 2019) “Il”. Saranno in molti, forse, a liquidare così “Undia New”, ultimo parto di un ottantreenne che ci ha rischiarato la vita da stakanovista della leggerezza intelligente. Esce in Italia il 28 novembre. Ed esce solo perché i distributori europei (da noi Lucky Red) non si sono fatti contagiare dal livore persecutorio che il trip da #MeToo ha reso prassi corrente per i nababbi di Amazon e per il futile esercito di haters eternamente a caccia di comodi bersagli. Comodi perché famosi: fanno titolo. Lo zoccolo duro dei predatori sessuali professionisti, ma meno celebri, da noi come altrove, dorme sonni tranquilli.La premessa è indispensabile, visto che un paio di interpreti del film- il protagonista Timothée Chalamet e Rebecca Hall - hanno devoluto il loro compenso ad associazioni come #MeToo e ...

