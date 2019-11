Panariello in lacrime in tv | Non ho mai conosciuto mio padre

Fonte : ilgiornale

(Di domenica 17 novembre 2019) Francesca Galici Giorgioha aperto il suo cuore con Mara Venier durante un'intervista toccante che ha ripercorso le origini della sua carriera ma anche alcuni aspetti privati della sua vita, non noti a tutti Giorgioè stato protagonista di una lunga intervista a Domenica In, durante la quale ha raccontato pezzi di vita non noti al grande pubblico. Ha ripercorso parte della sua carriera, rivivendo i momenti più belli, quelli che hanno maggiormente emozionato e divertito il suo pubblico, che da tanti anni lo segue e lo apprezza. È emersa la grande passione per questo lavoro, che è sempre stato il suo sogno fin da quando era piccolo. Da bambino sognava di calcare il palcoscenico, un traguardo non facile da raggiungere per lui che ha sempre dovuto faticare per raggiungere i suoi obiettivi. “Ho fatto il cameriere, l'elettricista, un sacco di cose prima di ...

zazoomnews : Panariello lacrime a Domenica In: “Che Botta”. La reazione della Venier - #Panariello #lacrime #Domenica - zazoomblog : Panariello lacrime a Domenica In: “Che Botta”. La reazione della Venier - #Panariello #lacrime #Domenica - CorriereQ : Panariello e il padre mai conosciuto, lacrime a Domenica In -