Maltempo | oggi 17 novembre ancora alta marea a Venezia | disagi anche a Roma e Firenze

Il Maltempo flagella l’Italia con pioggia - vento - neve e domani è allerta in 11 regioni : il punto della situazione : L’ondata di maltempo portata da una perturbazione atlantica continua a flagellare gran parte dell’Italia ed è allerta per rischio idrogeologico in ben 11 regioni. Problemi soprattutto in Alto Adige, dove oltre 9.000 famiglie sono senza corrente elettrica. Circa 50 strade sono chiuse, riaperta alle 11 – dopo la chiusura di ieri sera – la linea ferroviaria del Brennero. E le condizioni meteo sul nostro Paese, avverte la ...

Bolzano. Maltempo : oggi 150 interventi - riaperta la strada della Val Badia : Pomeriggio con attività nella norma (e poco traffico sulle strade) per quanto riguarda l’emergenza Maltempo in Alto Adige. In attesa

Maltempo Genova : interventi per frane e alberi caduti per raffiche di vento e pioggia : Il Maltempo e il forte vento delle scorse ore sulla Liguria hanno provocato frane, alberi caduti e diversi interventi di ripristino. Nel levante genovese, sulle alture di Zoagli, sono stati già rimossi i detriti, massi e rocce, che all’alba avevano invaso la strada di collegamento per Cerisola e Semorile. Una frana causata dalle piogge di ieri che ha bloccato la circolazione stradale ma senza coinvolgere persone o abitazioni. I tecnici e i ...

Maltempo - 100mm di pioggia in 6 ore a Manciano : “Chiederemo lo stato di calamità” : “Dopo 5 anni il nostro territorio e’ stato martoriato da un’altra alluvione”. Lo spiega Marco Morini, sindaco di Manciano, uno dei comuni del Grossetano più colpiti dalle piogge di ieri, dopo una giornata intensa caratterizzata dal forte Maltempo con la caduta di 100 millimetri di pioggia in appena sei ore. “Da subito – continua il sindaco – il Comune di Manciano insieme ai suoi tecnici inizierà la ...

Allerta Meteo - violento ciclone Mediterraneo scatena una nuova ondata di Maltempo sull’Italia : allarme alluvione al Nordest - altri 300mm di pioggia! : Allerta Meteo – Sta prendendo forma in queste ore sul Nord Africa, tra la Tunisia e l’Algeria nordorientale, la bassa pressione innescata da una ennesima irruzione di aria fredda sub-polare verso l’Ovest Mediterraneo e il territorio nordafricano e che scombussolerà letteralmente il fine settimana italiano. Un nucleo di aria fredda in quota, a circa 5450 m, di -30°C, è penetrato addirittura nel territorio marocchino-algerino ...

Maltempo - Italia flagellata dallo scirocco : Nord/Est in ginocchio per neve - pioggia e blackout - fiato sospeso per i fiumi [FOTO] : Inizia una notte molto difficile per il Maltempo in gran parte d’Italia: la situazione più critica è quella del Nord/Est, dove tra Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli Venezia Giulia si stanno verificando piogge torrenziali e abbondanti nevicate in montagna che provocano gravi disagi alla popolazione. Molte località hanno superato il tetto dei 200mm di pioggia giornalieri, soprattutto in Friuli Venezia Giulia con 264mm a Tolmezzo, 251mm a ...

Maltempo Toscana - le terme di Saturnia travolte dal fango : caduti oltre 90mm di pioggia sulla zona [FOTO e VIDEO] : Il forte Maltempo che sta colpendo la Toscana non ha risparmiato neanche le terme libere di Saturnia, nella zona di Manciano (Grosseto), che sono state invase dal fango (vedi foto della gallery scorrevole in alto e video in fondo all’articolo). Nell’area sono stati diversi i corsi d’acqua ingrossati dalle forti piogge e che hanno rotto a tratti gli argini, come ha fatto l’Elsa allo Sgrillozzo. E anche le famose Cascatelle del ...

Maltempo Civitavecchia : 2 sale operatorie del San Paolo inagibili per pioggia : A Civitavecchia la pioggia ha reso inagibili due sale operatorie dell’ospedale San Paolo, al piano 4 della struttura. Lo ha comunicato l’Asl Roma 4, a seguito delle “straordinarie condizioni di Maltempo” che hanno colpito la città. L’azienda sanitaria ha comunque rassicurato gli utenti, perché “le emergenze e le urgenze saranno garantite e spostate nell’altra area ospedaliera”. “L’Asl ...

Maltempo - Italia nella morsa di due cicloni : pioggia - neve e vento da Nord a Sud : Il Maltempo continua a creare disagi e situazioni di pericolo. Temporali, nevicate, mareggiate e frane hanno causato difficoltà dalla Liguria alla Campania, passando per Piemonte e Lazio. Disagi anche in Valle d'Aosta col pericolo valanghe. E nel weekend il tempo non migliorerà.Continua a leggere

Maltempo : weekend tra pioggia e neve in Italia. Allerta in 5 regioni : Acqua alta a Venezia

Maltempo Veneto : neve - pioggia e blackout nel Bellunese : Il Bellunese è in queste ore stretto nella morsa di neve, pioggia e blackout elettrici in varie zone: “La situazione e’ abbastanza tranquilla e sotto controllo, perche’ il quadro meteo non e’ neanche paragonabile a quello verificatosi con Vaia” spiega il consigliere provinciale delegato Massimo Bortoluzzi. “Le ultime previsioni meteo parlano di medie di 80-90 millimetri di precipitazione, con punte di 120-150 ...

Meteo : Maltempo su mezza Italia - tra pioggia - vento e tanta NEVE sulle Alpi : La vasta perturbazione che ieri vi mostravamo sull'Europa nord-occidentale ha ormai raggiunto l'Italia dove sta dando vita ad un netto guasto del tempo. È arrivata la NEVE a bassa quota sul Piemonte...

SCUOLE CHIUSE OGGI - ALLERTA METEO/ Maltempo : ko Napoli - Messina e Venezia : SCUOLE CHIUSE, ALLERTA METEO al Centro-Sud e in Veneto: Maltempo e trombe d'aria, ko Napoli, Messina, Venezia, Taranto e Policoro. Matera riapre

Nuova ondata di Maltempo sulla Penisola - ancora pioggia - vento forte e neve a quote basse : Roma - Si sarà appena esaurita la pesante ondata perturbata che ha colpito due terzi d'Italia che una Nuova intensa perturbazione in arrivo dall'Atlantico determinerà un brusco peggioramento giovedì a partire dal Nordovest, zona fino ad ora non interessata dal Maltempo. METEO GIOVEDÌ. Un'intensa perturbazione proveniente dalla Francia determinerà un peggioramento al Nordovest con nubi in rapido aumento su ...