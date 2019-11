Live-Non è la D' Urso | anticipazioni 18 novembre | Heather Parisi | Sgarbi e Feltri in studio

Live MotoGP - GP Valencia 2019 in DIRETTA : battaglia Quartararo-Vinales - Valentino Rossi non lontano dal podio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE -20 CHE SORPASSO DI MARQUEZ SU QUARTARARO! Lo spagnolo sorprende il francese all’interno! Il giovane transalpino prova a rispondere all’esterno, ma resta dietro! -20 Quartararo e Marquez sono incollati, Miller a 1″3, Dovizioso a 1″8, Rins a 2″3, Morbidelli a 2″9, Vinales a 3″3, Mir a 4″, Rossi a 4″8. 11° Petrucci, 15° Iannone, 18° ...

Maltempo - a Firenze l'Arno verso il secondo Livello di allerta. Chiusa l'Autobrennero a Bressanone : Neve, mareggiate e vento forte continuano a sferzare l'Italia, valanga e strade chiuse in Alto Adige. Allerta in 11 regioni. La perturbazione arriva anche al Sud. Albero cade su un'auto vicino a Roma, grave il giovane alla guida

Domenica 17 novembre 2019 : ospiti Domenica In - Domenica Live - Che tempo che fa - Non è l’Arena : ospiti in TV Domenica 17 novembre: Domenica In, Domenica Live, Non è l’Arena e Che tempo che Fa Domenica 17 novembre 2019 sono attesi tantissimi ospiti in tv. Nei programmi di Domenica In, con Mara Venier, Domenica Live, con Barbara d’Urso, Non è l’Arena, con Massimo Giletti e Che tempo Che Fa, con Fabio Fazio […] L'articolo Domenica 17 novembre 2019: ospiti Domenica In, Domenica Live, Che tempo che fa, Non è l’Arena proviene da Gossip e ...

MotoGp - Viñales si nasconde : “siamo ad un buon Livello - ma non mi sento al massimo per il time attack” : Lo spagnolo ha commentato la prima giornata di prove libere, utile per prepararsi alla qualifica di domani Reduce dalla vittoria ottenuta in Malesia, Maverick Viñales ha cominciato con il sorriso il fine settimana di Valencia. Lo spagnolo della Yamaha ha completato in maniera egregia le prime due sessioni di prove libere, chiudendo al secondo posto nel pomeriggio alle spalle di Quartararo. AFP/LaPresse Interrogato nel post FP2, ...

Live F1 - GP Brasile 2019 in DIRETTA : via alla seconda sessione - non piove ad Interlagos : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.58: Di seguito le condizioni meteo: Taylor Mega ubriaca a Live Non è la D’Urso - la conferma dalla modella : «Ho bevuto 4 bicchieri di vodka» : Svelato il segreto di Taylor Mega e il motivo per cui durante la puntata di Non è la D’Urso l’opinionista sembrava avesse la bocca impastata. La risposta è in 4 bicchieri di vodka, quelli che l’ex concorrente del Grande Fratello si sarebbe bevuti prima della diretta. Tutti hanno notato la parlata poco fluida della modella che era in diretta da Sharm el-Sheikh. Tutti compresa Barbara D’Urso che ha ironicamente commentato ...

Acqua alta a Venezia - il disastro causato anche dai cambiamenti climatici : “Venti e Livello del mare”. Gli studi sul rischio di inondazioni : C’è il doppio zampino del cambiamento climatico dietro quello che sta accadendo a Venezia, che si trova a fare i conti con l’Acqua alta, a livelli (187 centimetri) che non si vedevano dal novembre 1966, quando si raggiunsero i 194 centimetri. Siamo ben oltre gli 80 centimetri che delineano la soglia oltre la quale non si può più parlare della semplice alta marea, fenomeno piuttosto frequente nella Laguna e provocato dall’attrazione della Luna ...

Live Dinamo Sassari-Strasburgo - Champions League basket 2019-2020 in DIRETTA : 82-54 - non c’è più partita a 5' dalla fine : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Boato del PalaSerradimigni, perché entra in campo capitan Jack Devecchi 84-54 2/2 Bucarelli Si lancia in uno contro uno Bucarelli, arriva il fallo di Grant che lo manda in lunetta 82-54 Appoggio di Dallo 82-52 2/2 Gentile C’è campo anche per Daniele Magro e Lorenzo Bucarelli (che era entrato già nel secondo quarto) Time out chiamato da Vincent Collet Due liberi per Stefano Gentile 80-52 ...

Live Sinner-Miedler 7-6 (5) 4-5 - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : ancora non si registrano break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-4 Miedler. Largo il dritto di Sinner. 40-30 In rete il recupero dell’azzurrino. 30-30 Magnifico dritto di Sinner. 30-15 Gran passante di rovescio. 30-0 Dritto out. 15-0 Rovescio in rete. 4-4. Prima vincente. 40-0 Ace. 30-0 Prima pesante. 15-0 Ace. 4-3 Miedler. Out il recupero di Sinner. Vantaggio Miedler. Prima pesante. 40-40 Gran passante. Vantaggio Miedler. Vincente di ...

Live Sinner-Miedler 7-6 (5) 2-3 - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : ancora non si registrano break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3-2 Miedler. Risposta out. 40-30 Bene a rete questa volta Sinner. 40-15 Dritto vincente. 40-0 Ace. 30-0 Prima vincente. 15-0 Ace. 2-2. Dritto vincente. Vantaggio Sinner. Altro ace. 40-40 Ace. 30-40 Lungo il recupero. 15-40 Altro dritto in rete. Doppio break point. 15-30 Out il dritto di Sinner. 15-15 Prima vincente. 0-15 Rovescio in rete. 2-1 Miedler. Ottima difesa della rete. 40-0 ...

Live Sinner-Miedler 7-6 (5) 1-2 - Challenger Ortisei 2019 in DIRETTA : ancora non si registrano break! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Miedler. Ottima difesa della rete. 40-0 Lungo il dritto di Sinner. 30-0 Scende a rete ma sbaglia Sinner. 15-0 Dritto vincente. 1-1. Fuori il recupero di Miedler. 40-15 Errore di Sinner. 40-0 Altra prima vincente. 30-0 Ace. 15-0 Prima vincente. 1-0 Miedler. Prima vincente. 40-30. Risposta vincente. 40-15 Rovescio in rete. 30-15 ancora fuori il rovescio di Sinner. 15-15 Out il rovescio di ...