Ius soli e decreti sicurezza | cosa c’è dietro la sfida di Zingaretti a Salvini

Con lo Ius soli - Zingaretti "sconcerta" i 5 stelle : “Ci batteremo con i gruppi parlamentari per far approvare lo ius culturae e ius Soli, certo che lo faremo”. Queste parole, pronunciate da Bologna da Nicola Zingaretti come simbolo di una nuova agenda per il Partito democratico, accendono immediatamente il dibattito politico. Con un’accoglienza negativa sia dentro la maggioranza di Governo, sia dall’opposizione.“C’è mezzo paese sott’acqua e uno ...

Migranti : Salvini - ‘battaglia contro Ius soli e modifiche decreti sicurezza’ : Roma, 17 nov. (Adnkronos) – ‘Siamo pronti a dare battaglia, dentro e fuori il Parlamento, per fermare lo Ius soli ed evitare che si cambino i decreti Sicurezza. #governoclandestino”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini L'articolo Migranti: Salvini, ‘battaglia contro ius soli e modifiche decreti sicurezza’ sembra essere il primo su Meteo Web.

Zingaretti a Bologna sfida Salvini : «Via i dl sicurezza - Ius soli e ius culturae sono in agenda» : Discorso molto forte, quello di Nicola Zingaretti che ha concluso la convention promossa dal Pd a Bologna. Il bersaglio principale è stato Matteo Salvini, ma strali sono arrivati anche per...

GIustizia : Ardita - ‘Di Matteo e io avevamo paura del Csm - vicini ai pm che si sentono soli’ (2) : (Adnkronos) – “Molti, anche alcuni colleghi, iniziarono a salutarmi freddamente, come se mi fossi messo in una battaglia persa e sbagliata – dice ancora Ardita – Si, percepivamo solitudine ed anche abbandono. E temevamo che in quel silenzio potessero essere tirate fuori questioni formali che, togliendo credibilità professionale, avrebbero potuto far venire meno l’ultimo presidio – quello delle ...

Allerta meteo arancione : domani scuole chIuse a Rosolini : Il sindaco di Rosolini, Pippo Incatasciato, con un’ordinanza ha disposto la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per domani, 11 novembre,

Oggi a Rosolini i funerali di GIuseppe Cappello : è lutto cittadino : I funerali di Giuseppe Cappello, il 52enne agente della Polizia Penitenziaria, morto annegato nel fango, Oggi a Rosolini. lutto cittadino

MotoGp - Valentino Rossi attanagliato dai soliti problemi : “c’è una cosa che non rIusciamo a risolvere” : Il pilota della Yamaha ha analizzato l’ottavo posto ottenuto a Phillip Island, concentrandosi sui soliti problemi della sua M1 Una partenza bruciante, primo posto dopo poche curve e una confidenza mai avuta fino a questo momento. Con il passare dei giri però Valentino Rossi è finito nelle retrovie, trovandosi a lottare per rimanere nella top ten, agganciata nel finale con un ottavo posto che grida vendetta. AFP/LaPresse soliti ...

E' GIuseppe Cappello - l'uomo morto per maltempo sulla Noto Rosolini : L’uomo trovato morto sulla Noto Rosolini per maltempo è Giuseppe Cappello di 50 anni, un agente di polizia penitenziaria di Rosolini. Travolto fango

Terremoto Calabria : scuole chIuse a Scalea - Amantea - Belvedere - Orsomarso - Verbicaro - Maierà - Buonvicino e Grisolia : In via precauzionale, per consentire le verifiche degli edifici, le scuole di alcuni Comuni vicini all’epicentro del Terremoto registrato al largo della costa della Calabria sono state chiuse: si tratta degli istituti di Scalea, Verbicaro, Maierà, Amantea, Belvedere, Orsomarso, Buonvicino e Grisolia. Diversa decisione del sindaco di Diamante, Ernesto Magorno, che, dopo aver effettuato, assieme ai responsabili degli uffici tecnici ...

GIusi Nicolini : «I politici hanno ucciso il valore della solidarietà» : Giusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi NicoliniGiusi Nicolini – Pina, per gli amici di sempre – è uno scricciolo di donna. Magra, diritta, tormentata. Di un’intelligenza appuntita, severa, che le brilla negli occhi e la fa parlare con frasi secche, senza scappatoie possibili. Camminare con lei ...

Malara : oltre 400 firme in due mattine contro Ius soli e Legge Boldrini : Roma – Arrivano le parole di Pietro Malara, coordinatore e capogruppo di Fratelli d’Italia al X Municipio, in merito alla raccolta firme che ha avuto luogo nel weekend. “Grande voglia di Centrodestra nel X Municipio, concretizzata in questo fine settimana con oltre 400 firme raccolte a Ostia tra sabato e domenica mattina per dire ‘no’ allo Ius Soli e alla Legge Boldrini. Un ottimo risultato portato a casa dal gruppo di Fratelli ...

"Non vogliamo soldi - ma gIustizia. Solidarietà? Neanche sul lavoro" : "Nelle nostre case sono venute decine di avvocati promettendo risarcimenti che nemmeno si possono pronunciare. Li abbiamo cacciati tutti. Non possiamo riavere i nostri figli, ma pretendiamo giustizia. Nessuno di noi ha mai pensato di speculare sui nostri bambini". Parla con l'AGI Alessandro D'Antonio, il padre di Alessio, il bambino di 11 anni travolto e ucciso da un Suv insieme al cuginetto di 12 anni Simone D'Antonio l'11 luglio scorso ...

Migranti : secondo gli italiani rappresentano il 31% della popolazione - in realtà sono il 9%. Sei su dieci favorevoli allo Ius soli : In Italia, al 1 gennaio del 2019, l’Istituto nazionale di statistica contava 5.255.503 stranieri residenti. Si tratta del 9% della popolazione totale, ma se si chiede agli italiani quale pensano sia questa percentuale, il numero triplica e arriva al 31%. Una percezione falsata, segno di un’esagerata attenzione sul tema che però non torna quando si tratta di mettere in fila la priorità del Paese: il problema dell’immigrazione è in realtà solo al ...