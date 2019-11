A Firenze e Pisa il fiume Arno si è molto ingrossato | alcune strade sono state chiuse

Toscana - l’autostrada Firenze-Pisa chiusa per catturare animali selvatici pericolosi per i viaggiatori : presi anche 16 caprioli : L’autostrada A11 Firenze-Pisa Nord è rimasta chiusa dalle 6 fino alle 9 di domenica mattina, tra Prato Ovest e Montecatini Terme, per catturare animali selvatici pericolosi per la sicurezza dei viaggiatori. La prefettura di Pistoia su richiesta della Regione Toscana, ha disposto lo stop alla circolazione causa 10mila incidenti stradali l’anno con 13 morti nei primi nove mesi del 2019. Mentre nelle campagne sono stimati danni per 200 ...

Maltempo Toscana : forti piogge tra Pisa e Firenze - numerosi allagamenti : piogge torrenziali nella notte tra le province di Firenze e Pisa: registrati diffusi allagamenti nei comuni di Fucecchio, Montopoli, Calcinaia, Pontedera e San Miniato. Molte le chiamate giunte alle sale operative 115 dei comandi di Firenze e di Pisa. I vigili del fuoco del distaccamento di Empoli (Fi) sono stati impegnati per 3 interventi di vuotature di scantinati e cantine, che li hanno impegnati per tutta la notte. Il Comune di Fucecchio ...

Firenze e Pisa tra i primi aeroporti europei “plastic free” : Firenze e Pisa saranno tra i primi aeroporti europei 100% plastic free e all’avanguardia nel recupero delle acque. Il progetto, presentato da Toscana aeroporti, parte da alcuni dati: nei due aeroporti ogni giorno vengono raccolti 150 kg di plastica e buttati oltre 3.000 litri di acqua potabile imbottigliata. La soluzione punta a coinvolgere tutti: dal personale di Toscana aeroporti agli esercenti fino ai passeggeri. Il progetto si svilupperà in ...