Venezia | nessuna tregua | previsto nuovo picco acqua alta DIRETTA

Fonte : tg24.sky

(Di sabato 16 novembre 2019) Ilin Laguna atteso a mezzogiorno è stato di 105 centimetri, ma le previsioni per domani restano allarmanti (160). Piove su tutta Italia, sulle coste toscane e laziali allagamenti di strade e auto in panne. A Roma,un nubifragio nelle prossime ore

MassimGiannini : Nessuna polemica strumentale nell’ora del dramma di #Venezia, ma come si fa a non chiedersi che fine ha fatto il… - Mark18663729 : RT @ImolaOggi: ??I buoni... Un ‘docente’ universitario, marito di un ex assessore di estrema sinistra: 'Nessuna compassione per Venezia o pe… - manu_etoile : RT @ImolaOggi: ??I buoni... Un ‘docente’ universitario, marito di un ex assessore di estrema sinistra: 'Nessuna compassione per Venezia o pe… -