Tecnico informatico in Germania “In Italia se lavori resti povero È un Paese che

(Di sabato 16 novembre 2019) “Per tanti anni ho accettato di tutto, a ogni condizione, pur di mettere in tasca qualche soldo. Poi, qui in, ho scoperto che qualcuno era disposto a investire su di me. E adesso l’ho capito: meglio disoccupati che senza dignità”. Emanuele Caputo, 37 anni, fa ilin una grossa multinazionale alle porte di Monaco di Baviera. Viene da Napoli, dove ha tentato senza successo di trovare un impiego nel proprio campo. “All’università non mi trovavo, perché il mio approccio è sempre stato pratico. Perciò ho frequentato due corsi di formazione professionale, uno da gestore di siti internet e un altro dasistemista. Al momento di cercare lavoro, il deserto: tutti volevano esperienza pregressa, di praticantato non se ne parlava”. E non va meglio nemmeno quando, nel 2011, sceglie di trasferirsi a Milano. “Vivevo a casa di mia sorella arrangiandomi come venditore ...

