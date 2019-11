Scaramucce a Parigi tra gilet gialli e polizia un anno dopo l' inizio della protesta

Fonte : huffingtonpost

(Di sabato 16 novembre 2019) Primi scontri afra, qualche barricata e transenne in fiamme a place d’Italie e un tentativo di blocco, con sgombero, sul peripherique, la tangenziale.Per l’anniversario di undall’, isi sono presentati nella zona vietata di Champs-Elysees e alla partenzamanifestazione autorizzata, a place d’Italie, dove è scoppiato subito qualche tafferuglio con la.VIDEO - Tensione tra manifestanti ea Place d’Italie aVentiquattro fermi e oltre 1100 controlli preventivi sono stati effettuati dalla. A renderlo noto è stata la prefetturacapitale, come riporta Le Figaro. I media francesi riferiscono anche di momenti di tensione in diverse zone di: un centinaio di manifestanti ha invaso la tangenziale, ...

