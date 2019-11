Sara Affi Fella | ex U&D | lancia una nuova frecciatina | ' Persone hanno fatto peggio di

Sara Affi Fella contro UeD. Ma questa volta i telespettatori sono con lei : “Hai ragione - vergogna!” : La settimana di Uomini e donne si chiude con un colpo di scena. La puntata del trono classico in onda venerdì 15 novembre vede a sorpresa, tra le altre cose, l’ultimo atto del trono di Alessandro Zarino. Si inizia dall’esterna con Veronica Burchielli, in cui lei gli fa conoscere i nonni, figure molto importanti per la sua vita, attraverso una videochiamata. Il tronista però si blocca e ammette di non essere forse ancora pronto per un gesto ...

Sara Affi Fella contro Uomini e Donne : "C'è chi si è comportato peggio di me ma non è stato cacciato" : Non ha reagito affatto bene all'ultima puntata di Uomini e Donne Sara Affi Fella, ex tronista del programma che proprio ieri ha visto andare in onda la scelta di Alessandro Zarino, puntata storica terminata con un clamoroso no. Il ragazzo, dopo aver visto scappare dietro le quinte la sua corteggiatrice Veronica Burchielli, ha deciso di sceglierla chiedendo alla redazione di poter uscire con lei dal programma. Veronica, però, ha risposto con ...

Sara Affi Fella contro la redazione di Uomini e Donne : 'Sono stata troppo in silenzio' : Sara Affi Fella torna a far parlare di sé per una frecciatina più che velenosa che ha lanciato contro la redazione di Uomini e Donne: la ragazza, tramite il suo profilo Instagram, ha paragonato la sua situazione a quella che stanno vivendo altri tronisti in questo periodo. Secondo la napoletana, lei sarebbe stata attaccata a massacrata per errori anche meno gravi rispetto a quelli che starebbero commettendo gli attuali protagonisti del ...

Uomini e Donne - Sara Affi Fella tuona sulla redazione : lo sfogo fiume : Uomini e Donne, sfogo fiume di Sara Affi Fella dopo la vicenda Zarino-Veronica. Nel mirino la redazione: “Forse sono stata troppo in silenzio” Sara Affi Fella non ci sta e rompe il silenzio. L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo che oggi nello show pomeridiano di Canale 5 è andata in onda la scelta di […] L'articolo Uomini e Donne, Sara Affi Fella tuona sulla redazione: lo sfogo fiume proviene da Gossip e Tv.

Sara Affi Fella punta il dito contro chi gli sta rovinando la carriera : Tempi duri per l’ex tronista Sara Affi Fella che da oltre un anno continua a pagare per gli errori del passato, anche se punta il dito contro chi le starebbe rovinando la carriera. Dopo lo scandalo per la sua partecipazione a “Uomini e Donne” di quando era tronista quando in realtà era ancora fidanzata con l’ex Nicola Panico), Sara Affi Fella continua a pagarne le conseguenze. Oggi c’è qualcuno che continua a mettere i bastoni tra le ruote ...

Sara Affi Fella rischio di non lavorare per gli errori che ho fatto in passato : Sara Affi Fella da oltre un anno continua a pagare per gli errori del passato, anche se punta il dito contro chi le starebbe rovinando la carriera. Dopo lo scandalo per la sua partecipazione a “Uomini e Donne” di quando era tronista quando in realtà era ancora fidanzata con l’ex Nicola Panico), Sara Affi Fella continua a pagarne le conseguenze. Oggi c’è qualcuno che continua a mettere i bastoni tra le ruote all’ex tronista. ...

Uomini e donne - Sara Affi Fella in lacrime : ‘Non posso più lavorare per lo sbaglio che ho fatto’ : Da oltre un anno Sara Affi Fella non ha vita facile sui social. Il motivo è ancora una volta la truffa che ha ordito ai danni di Uomini e donne quando, da tronista, aveva continuato a frequentare il suo ex ragazzo Nicola Panico. Da quel giorno è passata tanta acqua sotto i ponti e Sara ha più volte chiesto scusa per il proprio comportamemnto, ma il web non perdona e continua a ostacolare il suo lavoro da influencer. Lo sfogo di Sara Affi ...

Sara Affi Fella in lacrime : “È un anno che mi sento buttare m... : Gli hater di Sara Affi Fella sono tornati all’attacco e la ex tronista di Uomini e Donne è scoppiata in lacrime durante un lungo sfogo nelle Instagram story. La giovane campana, che creò un vero e proprio scandalo nel dating show di Canale 5 quando si scoprì che, durante la sua partecipazione era ancora legata al fidanzato Nicola Panico, è stata pesantemente insultata e bistrattata per aver preso in giro il pubblico da casa. Per lungo tempo, ...

Sara Affi Fella - ex U&D - in lacrime su IG per gli haters : 'Gente di m... - andate a fan...' : È passato più di un anno da quando Sara Affi Fella è stata messa alla "gogna" mediatica per le bugie che ha raccontato quando era tronista di Uomini e Donne. Stando a quello che ha detto la diretta interessata sui social poche ore fa, sembra che non si sia affatto placato l'astio nei suoi confronti: piangendo, la giovane ha chiesto a chi continua ad insultarla di smetterla, perché tutto questo le crea problemi nel suo lavoro da influencer. Sara ...

Sara Affi Fella : "Ho sbagliato - ammesso le mie colpe - chiesto scusa. Adesso basta!" (video) : Sara Affi Fella, nelle scorse ore, si è sfogata sul proprio account Instagram. Ad un anno dallo scandalo all'interno di 'Uomini e Donne', la giovane influencer lamenta di avere dei problemi sul lavoro perché alcuni utenti contattano le aziende di cui è testimonial mettendola in cattiva luce. Sara Affi Fella incinta? La smentita prosegui la letturaSara Affi Fella: "Ho sbagliato, ammesso le mie ...

News Uomini e Donne - Sara Affi Fella in lacrime : “Gente di me**a!” : Sara Affi Fella scoppia in lacrime dopo lo scandalo a Uomini e Donne: lo sfogo Sara Affi Fella è ricordata come colei che lo scorso anno prese in giro tutti i telespettatori di Uomini e Donne, ma anche la redazione e la padrona di casa Maria De Filippi, prendendo parte alla trasmissione nonostante avesse già un compagno. Malgrado sia passato un anno dallo scandalo che l’ha coinvolta, l’ex tronista di canale 5 continua a pagarne le ...

Provinciale CereSara Cavriana Valeggio : prorogata la chiusura al traffico : E’ stata prorogata la chiusura temporanea al traffico della SP 15 “Ceresara-Cavriana-Valeggio”. Il tratto interessato ricade nei territori dei Comuni

La Russia "chiude" Internet : il traffico web sarà controllato dal Cremlino : Entra in vigore una nuova legge che permetterà all'agenzia di telecomunicazioni federale di filtrare tutto il traffico...

Manovra - Gualtieri : “Ci sarà sugar tax sulle bevande. Cedolare sugli affitti sale al 12 - 5% - ma senza interventi sarebbe andata al 15” : Accanto alla plastic tax ci sarà anche una sugar tax, ma “limitata alle bevande” e non anche sulle merendine come aveva prospettato il titolare dell’istruzione Lorenzo Fioramonti. E le nuove tasse sono in ogni caso “interventi limitati sia nel numero sia nell’importo”, oltre al fatto che “quasi sempre l’aumento fiscale è accompagnato da forme di incentivi in una logica di transizione verso la ...