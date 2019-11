Renzi-Pd | la stagione degli sgambetti

Moto – Alessandro Nocco ingaggiato da Renzi Corse per la stagione 2020 : Dopo il debutto a Vallelunga, accordo raggiunto tra il team di Stefano Renzi e il pilota salentino, che correrà su Kawasaki nel prossimo Campionato Italiano, con un’opzione per il Mondiale Renzi Corse ha ingaggiato Alessandro Nocco per la stagione 2020. Il ventiduenne pilota salentino, già schierato in occasione della tappa di Vallelunga dello scorso Campionato Italiano di Velocità, proseguirà il sodalizio con il Team nell’ELF ...

Moto – Nocco fa sorridere il Team Renzi Corse nel finale di stagione : segnali positivi per ripartire : Renzi Corse: dopo Vallelunga segnali incoraggianti per ripartire. Un week-end positivo, caratterizzato dall’esordio di Nocco, chiude una stagione a dir poco sfortunata Termina a Vallelunga una stagione a dir poco sciagurata per Renzi Corse. Partito con ambizioni di vertice, il Team romano ha dovuto fare i conti con gli infortuni in serie dei propri piloti: nell’ordine Stefano Cruciani, out prima del terzo round del campionato, ...