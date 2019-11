LIVE Thiem-Zverev 7-5 1-0 | Semifinale Atp Finals 2019 in DIRETTA | l’austriaco opera il

Fonte : oasport

(Di sabato 16 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA1-1 Il tedesco chiude al servizio: parità. 40-15 L’austriaco raggiunge la palla corta die chiude con la volée di rovescio. 40-0attacca ma la volée va in rete. 30-0 Buon diritto diagonale del tedesco:va su di giri. 15-0 Ace di. 1-0vince il primo gioco al servizio. 40-0 Buon servizio dell’austriaco. 30-0 Errore clamoroso di. Il tedesco attacca approfittando del nastro ma sbaglia con volée di diritto. 15-0 Buona prima di. 0-0 Rientra in campo Sascha. INIZIO SECONDO SET 22.06 Dominicvince il primo parziale vincendo per 7 giochi a 5 grazie al break finale del set:recrimina per non aver sfruttato tre palle break durante il set, con il tedesco nervoso a fine parziale lanciando la racchetta. FINE PRIMO SET 7-5 DOPPIO FALLO! SET A! 7-5 PER ...

OA_Sport : LIVE Thiem-Zverev 0-0, Semifinale Atp Finals 2019 in DIRETTA: chi raggiunge Tsitsipas in finale? - infoitsport : LIVE - Berrettini - Thiem 7-6(3) 6-3 DIRETTA, Atp Finals Londra 2019 - zazoomnews : LIVE Federer-Djokovic Atp Finals 2019 in DIRETTA: dopo Thiem chi va in semifinale? - #Federer-Djokovic #Finals… -