Le più famose interferenze nella storia della tv

Fonte : wired

(Di sabato 16 novembre 2019) (smodj/Getty images) Fa discutere il passaggio al nuovo standard del digitale terrestre, ancora una volta la questione che conta è quella ambientale. I decoder non più compatibili diventeranno rifiuti Raee, ai quali è probabile si aggiungano molte televisioni perfettamente funzionanti, ma dotate di decoder integrato non adeguato. Per accelerare la transizione sono arrivati anche gli incentivi, ma come già spiegava Digital Day nel 2016 l’operazione, tutta italiana, non sembra avere come stella polare il miglioramento del servizio per i consumatori. Diciamo piuttosto che nel 2012 abbiamo maldestramente prorogato delle licenze televisivebanda 700 Mhz fino al 2032, e ora che questa banda serve per i cellulari bisogna trovare un modo di continuare a trasmettere lo stesso numero di canali, senza sborsare indennizzi alle emittenti. Questo perché la televisione, piaccia o no, è ...

