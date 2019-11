È morto a 94 anni Antonello Falqui | regista di Canzonissima

morto a 87 anni il fumettista Michele Gazzarri : disegnò per Paperino e Diabolik : E' Morto all'ospedale Luigi Sacco di Milano Michele Gazzarri, disegnatore e autore per più di vent'anni di storie a fumetti per il settimanale "Topolino" della Walt Disney. Il fumettista aveva 87 anni. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di Nostra Signora della Misericordia a Baranzate (Milano)Continua a leggere

Scivola e precipita in una cascata mentre tenta di farsi un selfie : morto turista di 33 anni : Un turista francese di 33 anni, Bastien Palmier, è morto dopo essere precipitato nella cascata Na Mueang 2, in Thailandia, facendo un volo di una ottantina di metri. Stava tentando di scattare un selfie vicino al bordo della scogliera, in cui il transito è vietato. I soccorritori hanno impiegato 3 ore per recuperare il corpo perché il terreno era troppo scivoloso. Nello stesso punto a luglio è deceduto in circostanze simili uno spagnolo.Continua ...

Basket : è morto a 40 anni Anthony Grundy - visto in Italia a Teramo e Ferrara : E’ morto, in circostanze ancora del tutto da chiarire, Anthony Grundy, all’età di quarant’anni. Grundy, nato a Louisville il 15 aprile 1979, ha giocato a Teramo e a Ferrara nella nostra Serie A. Play-guardia dalle eccellenti doti realizzative, Grundy è stato un autentico giramondo della pallacanestro. Dopo una carriera universitaria a North Carolina State (i Wolfpack, che hanno visto passare dalle loro parti personaggi come Vinny Del ...

Basket : è morto a 40 anni Anthony Grundy - visto in Italia a Teramo e Ferrara : E’ morto, in circostanze ancora del tutto da chiarire, Anthony Grundy, all’età di quarant’anni. Grundy, nato a Louisville il 15 aprile 1979, ha giocato a Teramo e a Ferrara nella nostra Serie A. Play-guardia dalle eccellenti doti realizzative, Grundy è stato un autentico giramondo della pallacanestro. Dopo una carriera universitaria a North Carolina State (i Wolfpack, che hanno visto passare dalle loro parti personaggi come ...

morto fulminato dagli auricolari del telefono. Il talentuoso chef aveva solo 40 anni : Quella che vi stiamo per raccontare è una vicenda assurda, ma che lascerà alcuni di noi con un po’ d’angoscia. Il triste protagonista era uno chef a cui piaceva stare alzato fino a tardi a guardare il calcio sul suo telefono e che è Morto dopo essere stato fulminato dall’apparecchio. Somchai Singkhorn, 40 anni, è stato visto per l’ultima volta martedì sera sdraiato sul suo materasso con una lattina di birra, mentre guardava la partita sul ...

Paola Ferrari confessa a Storie Italiane : "Quattro anni fa ho scoperto di avere un fratello quando lui era già morto" : A Storie Italiane, la giornalista sportiva rivela di aver scoperto l'esistenza di un fratello che purtroppo non ha mai potuto conoscere.

Acqua alta a Venezia - marea record : 1 - 87 metri. Danni nel centro storico e nella Basilica di San Marco. Un morto nella notte – DIRETTA : Venezia è completamente sommersa, con il suo centro storico colpito nei simboli, dalla Basilica di San Marco al Teatro La Fenice, fino alle gondole andate distrutte. L’alta marea ha raggiunto nella notte il record di 1 metro e 87 centimetri – il secondo livello più alto dal 1966 – con raffiche di vento a cento chilometri orari. Questa mattina la città lagunare si è svegliata ancora con il suono ...

Notte drammatica a Venezia : acqua alta record - danni alla Basilica di San Marco e un morto [FOTO] : Venezia è stata assediata letteralmente sommersa dall’acqua alta nelle scorse ore: la marea, con il vento di scirocco a 100 km/h ha sfiorato la paurosa soglia di 190 centimetri sul medio mare. Il picco, alle 22:50, è stato di un 187 cm. E’ la seconda misura nella storia della Serenissima, subito dietro al record dei 194 centimetri del 1966. I danni in città sono gravi: gondole e barche strappate dagli ormeggi e spinte sulle rive, 3 ...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Danni a San Marco. Venti a 100 km/h. Il sindaco : un disastro. Un anziano morto fulminato in casa : Venezia questa volta ha rischiato di affondare, sotto la spinta di un'acqua che con vento di scirocco a 100 chilometri orari ha sfiorato la paurosa soglia dei 190 centimetri sul medio mare. Il...

Venezia - la marea a 187 centimetri. Danni a San Marco. Venti a 100 km/h. Il sindaco : un disastro. Un anziano morto fulminato in casa : Venezia questa volta ha rischiato di affondare, sotto la spinta di un'acqua che con vento di scirocco a 100 chilometri orari ha sfiorato la paurosa soglia dei 190 centimetri sul medio mare. Il...

Genova - un bambino di appena 3 anni è morto dopo un malore : si pensa a causa infettiva : Il piccolo aveva accusato febbre alta nei giorni scorsi, ma nelle ultime ore la temperatura era scesa, tanto che era uscito con la madre per accompagnare il fratello maggiore a scuola. Il bambino si trovava dunque per strada quando ha iniziato a lamentare brividi di freddo e ha perso conoscenza. Sarebbe andato in arresto cardiaco.Continua a leggere

Gianlorenzo - morto a 2 anni cadendo dal carro di Carnevale : la mamma indagata per omicidio colposo : La Procura di Bologna ha concluso le indagini sulla morte del piccolo Gianlorenzo Manchisi, il bambino di due anni e mezzo deceduto il 5 marzo a Bologna dopo essere caduto da uno dei carri allegorici del Carnevale cittadino in via Indipendenza. Tre le persone che potrebbero finire a processo: si tratta della mamma di Gianlorenzo, Siriana Natali, dell’allestitore del carro Paolo Canellini e del collaudatore Marco Pasquini.Continua a leggere

morto a 27 anni il pugile Dwight Ritchie : pugno nello stomaco durante l’allenamento : Lutto nel mondo della boxe: è Morto a 27 anni il campione australiano Dwight Ritchie, soprannominato "Cowboy". Il giovane si stava allenando sul ring con un compagno quando ha ricevuto un pugno allo stomaco che gli è stato fatale. Raggiunto il suo angolo, è crollato a terra privo di sensi. Lascia tre figlie piccole. "Sarà ricordato come uno dei talenti più brillanti del Paese".Continua a leggere

Fred Bongusto morto a 84 anni - lunedì i funerali a Roma. Con «Una rotonda sul mare» fece sognare gli italiani : È morto la notte scorsa, nella sua abitazione a Roma, Fred Buongusto. Il cantante, che aveva 84 anni, era malato da tempo. Lo rende noto il suo ufficio stampa. In una nota l’ufficio stampa del cantante scrive che «la notte scorsa, alle 3,30 circa, ha cessato di battere il cuore di Fred Bongusto». Il celebre artista, nato a Campobasso, e il cui nome all’anagrafe era AlFredo Antonio Carlo Buongusto, aveva compiuto 84 anni il 6 aprile ...