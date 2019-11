Caserta, infiltrazioni nel soffitto della scuola De Amicis: sequestrato l’edificio

Fonte : ilgiornale

(Di sabato 16 novembre 2019) Ignazio Riccio Il Comune, attraverso un comunicato, ha reso noto che, in seguito ad una richiesta specifica, è stato ottenuto il dissequestro temporaneo dell'istituto scolastico, per svolgere i lavori prescrittiNon sono stati eseguiti i lavori di riparazione delall’interno di unadiè stato prima chiuso e poidai carabinieri, dopo che la ProcuraRepubblica di Santa Maria Capua Vetere ha aperto un fascicolo, per il momento contro ignoti, per il reato di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina. L’istituto comprensivo "Edmondo De", una delle strutture scolastiche cittadine più importanti, si trova in condizioni così gravi di degrado da mettere a repentaglio l'integrità degli alunni, dei docenti e del personale amministrativo e tecnico.Sono circa 500 i bambini costretti a restare ...

