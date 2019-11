Bayern Monaco | scelto il sostituto di Niko Kovac | decisione a sorpresa del club bavarese

Quale modello per il Milan? Torna l’idea Bayern Monaco : modello di business AC Milan – Da quando il fondo Elliott ha rilevato il controllo del Milan, il tema di un nuovo modello di business per il club è diventato centrale nel dibattito sul futuro della società rossonera. Antonello Martinez, avvocato e fondatore dello studio Martinez & Novebaci nonché presidente dell’Associazione Italiana Avvocati d’Impresa, e […] L'articolo Quale modello per il Milan? Torna l’idea Bayern ...

Il Bayern Monaco strapazza il Borussia Dortmund - poker dei bavaresi : il Der Klassiker è di Lewandowski : Bayern Monaco-Borussia Dortmund – Der Klassiker senza storia. Il Bayern Monaco strapazza il Borussia Dortmund e riscatta alla grande il 5-1 subìto contro l’Eintracht Francoforte. Grande protagonista, manco a dirlo, Robert Lewandowski. bavaresi arrembanti sin dal primo minuto. Al 17′ arriva il vantaggio firmato dal bomber polacco su assist di Pavard. Al Bayern viene annullato anche il raddoppio. Secondo gol che arriva ad ...

DIRETTA/ Bayern Monaco Borussia Dortmund - risultato 0-0 - streaming video : si gioca! : DIRETTA Bayern Monaco Borussia Dortmund streaming video e tv, risultato live del match valevole per l'undicesima giornata della Bundesliga tedesca.

Bayern Monaco - si fa strada l’ipotesi Wenger per il dopo Kovac : il diretto interessato però glissa : L’allenatore francese ha sottolineato di non aver parlato con i dirigenti bavaresi, ammettendo comunque di gradire la destinazione La stampa francese e quella tedesca sono unanimi nell’indicare Arsene Wenger come il candidato principale alla panchina del Bayern Monaco, rimasta vacante dopo l’esonero di Niko Kovac. AFP/LaPresse Lo stesso allenatore transalpino è stato interrogato sulla possibilità di trasferirsi in ...

Bayern Monaco - continua la caccia al sostituto di Kovac : Wenger avanza la propria candidatura : L’ex manager dell’Arsenal ha ammesso che sarebbe felice di accettare la panchina del Bayern Monaco, nel caso in cui dovesse ricevere una proposta Il Bayern Monaco non ha ancora scelto il sostituto di Niko Kovac, esonerato dopo il 5-1 subito dal Bayern Monaco nel match contro l’Eintracht Francoforte. AFP/LaPresse La dirigenza del club campione di Germania sta analizzando vari profili a cui, nelle ultime ore, si è aggiunto ...

Bayern Monaco - l'ex Juventus Allegri possibile sostituto dell'esonerato Kovac : Arriva un'importante ufficialità dalla Germania: è saltata la prima panchina importante con l'esonero dell'ormai ex tecnico del Bayern Monaco Nico Kovac. Decisiva la sconfitta pesante per 5-1 contro l'Eintracht Francoforte. Iniziano ad arrivare diverse notizie di mercato sul possibile sostituto del tecnico croato: due dei nomi più chiacchierati sarebbero José Mourinho e Massimiliano Allegri. Quest'ultimo, secondo le ultime indiscrezioni, ...

Diretta/ Eintracht Bayern Monaco - risultato 1-0 - streaming video tv : gol di Kostic! : Diretta Eintracht Bayern Monaco: streaming video e tv, risultato live del match valevole per la decima giornata della Bundesliga tedesca.

Diretta Eintracht Bayern Monaco/ Streaming video tv : così verso le Coppe europee : Diretta Eintracht Bayern Monaco: Streaming video e tv, quote e risultato live del match valevole per la decima giornata della Bundesliga tedesca.

Calciomercato Juventus - torna di moda per gennaio Boateng del Bayern Monaco (RUMORS) : Il Calciomercato resta uno degli argomenti preferiti dagli amanti di calcio ed, in particolar modo, dai tifosi juventini, entusiasti della gestione di Andrea Agnelli. La recente ufficializzazione dell'aumento di capitale da 300 milioni di euro è stata accolta con gioia dai sostenitori bianconeri, in quanto gran parte dei soldi saranno destinati non solo all'implementazione delle infrastrutture ma anche al Calciomercato. E proprio a gennaio ...

Video/ Olympiacos Bayern Monaco - 2-3 - : gol e highlights - Lewandowski decisivo : Video Olympiacos Bayern Monaco, 2-3,: gol e highlights, Lewandowski decisivo per il successo tedesco in Grecia, Champions League terza giornata,.

DIRETTA/ Olympiacos Bayern Monaco - risultato live 1-1 - video : Pareggia Lewandowski : DIRETTA Olympiacos Bayern streaming video e tv: risultato live 0-0, formazioni ufficiali e cronaca della partita di Champions League per il girone B.

Diretta Olympiacos Bayern Monaco/ Streaming video tv : i precedenti e l'incubo tedesco : Diretta Olympiacos Bayern Streaming video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League per il girone B.

DIRETTA OLYMPIACOS Bayern MONACO/ Video streaming tv : l'arbitro è Danny Makkelie : DIRETTA OLYMPIACOS BAYERN streaming Video e tv: orario, quote, probabili formazioni e risultato live della partita di Champions League per il girone B.

Inter - possibile obiettivo Muller : il tedesco avrebbe chiesto la cessione al Bayern Monaco : Il derby d'Italia perso contro la Juventus domenica ha messo in evidenza quelli che sono ancora i limiti presenti all'Interno della rosa dell'Inter. Nerazzurri che sembrano avere la coperta corta, soprattutto in mezzo al campo a livello qualitativo. Il downgrade con l'uscita di Stefano Sensi per un problema muscolare alla mezzora è stato evidente. Per questo motivo il club nerazzurro cercherà di accontentare le richieste del proprio allenatore, ...