Amici 19 oggi | i nomi dei cantanti e dei ballerini di Maria De Filippi

Anticipazioni Amici Vip - puntata oggi 16 ottobre : tra gli ospiti Irama : oggi 16 ottobre, a partire dalle 21.25 su Canale 5, andrà in onda la semifinale di Amici Celebrities, dove i 6 concorrenti vip ancora in gioco si daranno battaglia per conquistare i quattro posti liberi per la finalissima del prossimo 23 ottobre. Stando alle Anticipazioni fornite dalle pagine social del programma, il giudice speciale della puntata in onda questa sera sarà Maria De Filippi, mentre Irama, Stash e Diana Dal Bufalo duetteranno con i ...

“Benvenuta Chloe” : gioia allo stato puro per l’attore. E pioggia di auguri dagli Amici vip : “Benvenuta Chloe”. Così uno degli attori italiani più noti e richiesti del momento annuncia al mondo di essere diventato zio per la prima volta. Con una foto della piccola Chloe appena nata e queste parole: “Sono lo zio più felice del mondo, ora posso partire tranquillo per questa nuova avventura oltreoceano! Sorellina mia Anna Esposito e Bruno Montagna sarete due splendidi genitori!”. La sorella di uno dei protagonisti della serie di Sky, ...

Chiara Giordano : "Sono single - oggi mi amo. Il mio ex marito Raoul Bova tifava per me ad Amici Celebrities" : L'abbiamo vista ad Amici Celebrities mettere in pratica la sua passione, il ballo. oggi Chiara Giordano, figlia del noto avvocato divorzista Annamaria Bernardini de Pace vive una nuova vita (da single). Il matrimonio con Raoul Bova di è concluso con una separazione nel 2013 seguita dal divorzio, tutto solo un ricordo ma la storia ha comunque lasciato il segno, è innegabile.I due sono rimasti in buoni rapporti e in un'intervista a Chi ha ...

Guida Tv sabato 28 settembre - i programmi di oggi : Ulisse e Amici Celebreties : programmi tv di sabato 28 settembre – Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Ulisse: il piacere della scoperta Leonardo Genio Universale Rai 2 ore 21:05 NCIS 16×16 1a Tv + FBI 1×16 1a Tv Rai 3 21:05 Ci vediamo domani Canale 5 ore 21:25 Amici Celebrities Rete 4 ore 21:30 Il ritorno di Don Camillo Italia 1 ore 21:10 Space Jam La7 ore 21:15 Little Murders by Agatha Christie 1a tv Tv8 ore 21:30 40 carati Nove ore 21:25 The ...

Andrea Cardillo : "Amici nel mio cuore - oggi farei l'Isola dei Famosi" - : Andrea Conti Diciotto anni fa iniziava la grande avventura di "Amici di Maria De Filippi" (quando ancora si chiamava "Saranno Famosi") e tra i sei finalisti c'era il cantautore Andrea Cardillo. Ecco chi è il primo protagonista della nuova rubrica "Gli ex di Amici" È stato uno dei finalisti della prima edizione di “Amici di Maria De Filippi”, ha vinto il disco d'oro per il tormentone “Ma Dai” nel 2003, Andrea Cardillo è stato uno dei ...