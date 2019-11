Vite al limite | morti 6 pazienti del dottor Nowzaradan | ecco chi sono

Vite al limite - sei morti in sette stagioni : l’ultima è Kelly Mason : Le persone che si rivolgono al dottor Younan Nowzaradan e che diventano protagoniste del reality show Vite al limite (titolo originale My 600-lb Life) in onda su Real Time sono pazienti ad alto rischio. Il loro stato di salute è giù ampiamente compromesso quando varcano le porte della clinica per intraprendere un percorso di dimagrimento attraverso un cambio nello stile di vita e un intervento (solitamente) di bypass gastrico. Pazienti talmente ...

Vite al limite e poi - la storia di Sean Milliken morto a 29 anni : Lunedì 28 ottobre su Real Time è andata in onda una puntata di Vite al limite e poi con protagonista Sean Milliken, un giovane ragazzo californiano con gravi problemi di peso che si era rivolto al dottor Nowzaradan per dare una svolta alla sua vita con un intervento di bypass gastrico. Purtroppo però il ragazzo non ce l’ha fatta e Sean è morto il 17 febbraio 2019 per una infezione polmonare. Vite al limite, Sean Milliken e la morte della ...

