Via D'Amelio | conferma ergastolo ai boss responsabili morte Borsellino

Depistaggio Via d’Amelio - il falso pentito Scarantino voleva ritrattare la sua confessione alla vigilia della deposizione in aula : Vincenzo Scarantino voleva ritrattare la sua falsa confessione alla vigilia della deposizione in aula. Lo svelano i brogliacci contenenti le intercettazioni dell’ex pentito di mafia – che con le sue dichiarazioni depistò le prime indagini sulla strage di via d’Amelio – nella primavera del 1995, nel periodo in cui Scarantino si trovava a San Bartolomeo al Mare, in Liguria, guardato a vista dagli uomini del gruppo investigativo ...

Depistaggio Via d’Amelio - i tre poliziotti sotto processo interrogati a Messina nell’inchiesta sui pm : Sono accusati del Depistaggio della strage di via d’Amelio. Ma potrebbero non essere stati i soli. Per questo motivo oggi la procura di Messina interrogherò i poliziotti Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo . I tre investigatori che prestavano servizio nel gruppo che indagava sulla strage Borsellino, saranno sentiti nell’ambito dell’inchiesta aperta dal procuratore di Messina, Maurizio de Lucia, a carico di due magistrati che ...

Mafia : strage Via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà (2) : (AdnKronos) – Per un errore della cancelleria del gip del Tribunale di Caltanissetta, come spiega all’Adnkronos il procuratore aggiunto Gabriele Paci, fra le parti citate all’udienza del prossimo 28 ottobre, come parti offese, ci sono anche gli imputati che erano stati accusati ingiustamente dai pentiti e poi tornati in libertà. Ma è un errore. Le uniche parti offese, come spiega Paci “sono i familiari del giudice ...

Mafia : strage Via D’Amelio - indagato medico dei boss Antonino Cinà : Palermo, 3 ott. (AdnKronos) – C’è un nuovo indagato per la strage di via D’Amelio, in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e cinque agenti della scorta. Si tratta del medico dei boss, Antonino Cinà, già condannato a 12 anni di carcere nel processo sulla trattativa Stato-Mafia e ora di nuovo imputato in appello sempre per minaccia a corpo politico dello Stato. La Procura di Caltanissetta, che ha aperto il fascicolo, e ...

Anche Antonino Cinà è indagato per la strage del 1992 in Via d’Amelio a Palermo : Antonino Cinà, che fu medico del boss mafioso Totò Riina, è indagato dalla procura di Caltanissetta per la strage di via d’Amelio, a Palermo, in cui venne ucciso il magistrato Paolo Borsellino nel 1992. Lo scrive Repubblica, spiegando che si è

Mafia : Pg Borsellino quater - ‘pentiti svelino i buchi neri strage Via D’Amelio’ : Palermo, 17 set. (AdnKronos) – Il Procuratore generale di Caltanissetta Lia Sava, nel corso della requisitoria nel processo Borsellino quater, ha auspicato “il contributo di qualche ‘pentito’ e di qualche irriducibile di Cosa nostra o di altre organizzazioni criminali di stampo mafioso” che “finalmente avvertano oltre che l’obbligo giuridico anche l’imperativo morale di riferire in merito ...

Mafia : Pg Borsellino quater - 'su Via D'Amelio ancora punti drammaticamente irrisolti' : Palermo, 17 set. (AdnKronos) - "Tocca ai magistrati l'arduo compito di acquisire, a distanza di numerosi anni, ulteriori elementi per la ricostruzione completa della dinamica della strage di via D'Amelio che presenta, ancora oggi, punti drammaticamente irrisolti". Lo ha detto il Procuratore generale