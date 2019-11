Via al volo record Londra-Sidney | 19 ore no stop

Vial al volo record Londra-Sidney : 19 ore no stop : Alessandro Ferro La compagna australiana Qantas ha realizzato il primo volo senza scalo da Londra a Sydney: 40 passeggeri hanno volato ininterrottamente per 19 ore e 19 minuti La compagnia aerea australiana Qantas ha completato un volo di prova no stop durato ben 19 ore e 19 minuti tra Londra e Sydney con un aereo Boeing 787-9 Dreamliner che trasportava solo 40 persone tra passeggeri, piloti e personale di bordo. Si è trattato di un ...

Prezzi dei biglietti per Il Volo all’Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina nel 2020 - prevendite al Via su TicketOne : Sono disponibili i Prezzi dei biglietti per Il Volo all'Arena di Verona e al Teatro Antico di Taormina. Il trio pop lirico tornerà ad esibirsi in Italia nel 2020 e ha già annunciato due concerti speciali che si terranno dopo l'estate. Il 30 agosto 2020, Il Volo sarà in concerto all'Arena di Verona; il 4 settembre 2020 sarà invece in concerto al Teatro Antico di Taormina. I biglietti per i due appuntamenti italiani sono già disponibili in ...

Viaggio all’Inferno in Lucifer 5 - anticipazioni dal set : chi chiederà aiuto al diavolo? (foto) : In Lucifer 5 ritroveremo il diavolo all'Inferno, ma non resterà solo molto a lungo. Alla fine della quarta stagione, il protagonista interpretato da Tom Ellis si è sacrificato ed è tornato nel suo regno, dopo aver confessato il suo amore per la Detective Chloe. Nel nuovo ciclo di episodi, le cui riprese sono ancora in corso, Lucifer sarà ancora lì, e riceverà la visita di qualcuno. Entertainment Weekly ha svelato che Amenadiel (D.B. Woodside) ...

Verissimo - Il Volo a SilVia Toffanin : “Non siamo antichi!” : Verissimo, i ragazzi de Il Volo rispondono alle critiche: “Basta dire che siamo antichi!” I ragazzi de Il Volo sono stati ospiti a Verissimo per una lunga intervista con Silvia Toffanin. I tre hanno parlato delle loro vite, della loro carriera decennale, dei loro amori e dei prossimi progetti. Parlando di chi li accusa di essere “antichi”, però, i tre hanno un pensiero unanime… “Non siamo antichi. siamo ...

Botta e risposta tra Fabio Volo e Andrea Vianello che rivendica : "Ho cancellato io il suo programma... ne sono orgoglioso" : "In questa intervista a Libero di oggi, Fabio Volo si stupisce ancora oggi che il suo programma su Raitre venne sostituito da Gazebo senza motivo. Ammetto, sono io il colpevole. Ho puntato su Zoro, Makkox e company, e ne sono orgoglioso. Mi sa che era un buon motivo. Eh, sì...". Così Andrea Vianello 'risponde' via Twitter a una frecciatina arrivata da Fabio Volo a mezzo intervista rilasciata a Libero, in edicola oggi, 8 novembre 2019. ...

Olimpiadi : Venezia - 'Tavolo Cina' - al Via gruppo lavoro 'Pechino 2022 e Milano Cortina 2026' : Venezia, 31 ott. (Adnkronos) - Le Olimpiadi invernali di Milano e Cortina del 2026 sono state all’ordine del giorno della terza riunione del “Tavolo Cina”, incontro che si è tenuto oggi alla presenza dell’assessore al Turismo Federico Caner, a Palazzo Balbi, sede istituzionale della Regione del Vene

William e Kate - terrore in volo per i Duchi : “L’aereo su cui Viaggiavano è finito in una tempesta di fulmini” : Attimi di terrore in volo per il principe William e Kate Middleton. I Duchi di Cambridge sono in Pakistan da qualche giorno per una visita ufficiale e erano a bordo del loro aereo privato assieme a quaranta membri dello staff reale e alcuni giornalisti accreditati quando sono finiti in mezzo a una violenta tempesta di fulmini. La coppia era partita da Lahore e era diretta a Islamabad per l’ultimo giorno di visite ufficiali per del rientro ...

Auto - la crisi non risparmia Renault Ko in Borsa. Al Via il tavolo al Mise : La crisi dell'Auto non è solo tedesca. Anche i gruppi francesi delle quattroruote non si sentono molto bene. A cominciare da Renault, ex promessa sposa di Fca che ha appena lanciato un profit warning. Segnale che ha allarmato il mercato Segui su affaritaliani.it

Volotea : Venezia - al Via tre nuove rotte dal Marco Polo : Venezia, 16 ott. (Adnkronos) – Volotea, la compagnia aerea basata a Venezia che collega città di medie e piccole dimensioni in Europa, ha annunciato oggi l’avvio di 3 nuove rotte per il 2020 alla volta di Lussemburgo, Hannover (rotta esclusiva) e Kalamata (rotta esclusiva), che si vanno ad aggiungere al nuovo collegamento per Lione, il cui volo inaugurale è confermato per venerdì 18 ottobre. Con un’offerta totale di ...

Manovra - consiglio dei ministri al Via con due ore di ritardo. Sul tavolo il Documento di bilancio ma anche il decreto fiscale : E’ iniziata a Palazzo Chigi dopo le 23, con due ore di ritardo sulla tabella di marcia, la riunione del consiglio dei ministri che deve approvare e inviare alla Commissione europea entro la mezzanotte il Documento programmatico di bilancio. Cioè la cornice della legge di bilancio per il 2020. Sul tavolo del cdm c’è però anche il decreto fiscale con le misure anti evasione e le maggiori tasse sui giochi da cui deriverà una parte delle ...

ANGI al Via il Tavolo Tecnico sull’Innovazione : ALLA CAMERA DEI DEPUTATI I GIOVANI INNOVATORI ITALIANI DI ANGI PER IL LANCIO DEL Tavolo Tecnico. PRIMO TEMA “5G, TELECOMUNICAZIONE E CYBERSICUREZZA” Imprese, scienziati e istituzioni a confronto sulle sfide che attendono l’ecosistema Italia. Un confronto trasversale, costruttivo, ricco di idee e soluzioni sulle fondamentali sfide che attendono l’ecosistema Paese: il Tavolo Tecnico sull’Innovazione, riunitosi questa mattina alla ...

